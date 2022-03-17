Operação da PF-ES: delegado já atuou em uma das regiões mais violentas do mundo

O delegado atuou, de 2019 a 2021, como oficial de ligação da Polícia Federal na cidade norte-americana de El Paso, no Texas, que fica próxima à fronteira com o México, considerada uma das regiões mais violentas do mundo, por causa da intensa atuação dos cartéis de drogas.

“Eles embarcavam carregando sacolas de supermercado, com sucrilhos, com qualquer outro tipo de cereal e aí a caixa era utilizada para ocultar cocaína. Então, para quem via era simplesmente um embarque de produtos alimentícios, que é comum de quem está viajando há muito tempo”, afirmou o delegado à época, ressaltando que o entorpecente era içado nos navios em carregamentos de 100 a 200 quilos. E o destino da droga era sempre a Europa.