Operação da PF-ES: delegado já atuou em uma das regiões mais violentas do mundo

O delegado atuou, de 2019 a 2021, como oficial de ligação da Polícia Federal na cidade norte-americana de El Paso, no Texas, que fica próxima à fronteira com o México, considerada uma das regiões mais violentas do mundo, por causa da intensa atuação dos cartéis de drogas.
“O centro é responsável pela cooperação internacional entre Estados Unidos
, México, Brasil, Canadá e Colômbia dentre outros países, concentrando 26 forças de combate ao crime transnacional. Prevenção e repressão a crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de pessoas, além de crimes migratórios são o foco do projeto”, explicou o Ministério, a respeito da missão em que o delegado estava envolvido.
Em 2011, o policial federal se destacou numa operação antecedida por uma investigação que levou dois anos e resultou na apreensão total de 620 quilos de cocaína. Na ocasião, foi interceptada uma quadrilha que embarcava cocaína para a Europa
. Ao todo, 47 pessoas foram presas.
“Eles embarcavam carregando sacolas de supermercado, com sucrilhos, com qualquer outro tipo de cereal e aí a caixa era utilizada para ocultar cocaína. Então, para quem via era simplesmente um embarque de produtos alimentícios, que é comum de quem está viajando há muito tempo”, afirmou o delegado à época, ressaltando que o entorpecente era içado nos navios em carregamentos de 100 a 200 quilos. E o destino da droga era sempre a Europa.