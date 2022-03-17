Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vice-prefeito que morava nos EUA terá que devolver R$ 104 mil no ES

Além disso, ele foi condenado a pagar multa de R$ 10 mil e ficou inabilitado para exercer função pública por cinco anos

Públicado em 

17 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jacy Donato voltou ao município no dia 14 de julho e, desde então, exerce o cargo de prefeito de Água Doce do Norte
Jacy Donato desistiu de concorrer à reeleição Crédito: TV Gazeta
Vice-prefeito que morava nos EUA terá que devolver R$ 104 mil no ES
O ex-vice-prefeito de Água Doce do Norte Jacy Rodrigues da Costa (PV), que morou nos Estados Unidos durante mais de 22 meses em plena vigência do seu mandato, entre 2018 e 2020, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) à devolução de R$ 104.475,02, valores que foram indevidamente recebidos.

Veja Também

Na Sucupira capixaba, o vice é campeão e o povo é o derrotado

Mistério: quem está comandando uma cidade no Noroeste do ES?

Além de ter sido condenado ao pagamento de multa de R$ 10 mil, Jacy Donato, como é mais conhecido, foi inabilitado para exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública, pelo prazo de até cinco anos.
"Ao adotar a conduta de residir no exterior por cerca de dois anos de seu mandato, assumiu o risco de prejudicar a municipalidade, deixando de cumprir seu dever funcional de fixar-se em lugar que possibilitasse a assunção de suas funções de imediato, atentando contra os cofres municipais que lhe conferiam remuneração"
Sérgio Aboudib - Conselheiro do Tribunal de Contas, em trecho do seu relatório sobre o processo do vice de Água Doce do Norte
A decisão foi da Primeira Câmara do TCE-ES, em sessão da última sexta-feira (11), em um processo de representação apresentado pelo Ministério Público de Contas.

Veja Também

Vice-prefeito no ES que mora nos EUA pode ter que devolver salário

Jacy Donato, que assumiu o mandato em 2017 como vice-prefeito, fixou residência nos Estados Unidos, conforme mostrou a coluna, no período de 25/8/2018 a 13/7/2020. Ele retornou para assumir as funções do então prefeito Paulo Márcio Leite (PSB) apenas em decorrência do afastamento do titular para tratamento de saúde, no dia 14/7/2020.
O prefeito de Água Doce do Norte ficou duas semanas internado em um hospital de Colatina e acabou morrendo no dia 22 de julho, em decorrência de complicações da Covid-19.

Veja Também

Sob polêmica, presidente da Câmara de Água Doce do Norte dá posse a vice-prefeito

O vice que veio dos EUA ficou até o fim do mandato na função de prefeito, mas o desgaste político dele foi tão grande que Jacy não disputou a reeleição em 2020. O eleito foi Abraão Lincon (PSD).
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Estados Unidos TCES Água Doce do Norte Improbidade Administrativa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados