Vice-prefeito que morava nos EUA terá que devolver R$ 104 mil no ES

O ex-vice-prefeito de Água Doce do Norte
Jacy Rodrigues da Costa (PV), que morou nos Estados Unidos durante mais de 22 meses em plena vigência do seu mandato, entre 2018 e 2020, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) à devolução de R$ 104.475,02, valores que foram indevidamente recebidos.
Além de ter sido condenado ao pagamento de multa de R$ 10 mil, Jacy Donato, como é mais conhecido, foi inabilitado para exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública, pelo prazo de até cinco anos.
A decisão foi da Primeira Câmara do TCE-ES, em sessão da última sexta-feira (11), em um processo de representação apresentado pelo Ministério Público de Contas.
O vice que veio dos EUA ficou até o fim do mandato na função de prefeito, mas o desgaste político dele foi tão grande que Jacy não disputou a reeleição em 2020. O eleito foi Abraão Lincon (PSD).