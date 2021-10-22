Poucas&Boas: PF usará cão farejador no Aeroporto de Vitória

O superintendente da PF-ES, Eugênio Ricas, mostra a cadela Drica Crédito: Reprodução do Instagram

Não precisa se preocupar: Drica é mansa, amiga, mas ao mesmo tempo é valente na hora de combater o crime. Estamos falando da cadela que a Polícia Federal do Rio de Janeiro emprestou à PF do Espírito Santo, para um “estágio” de 30 dias aqui.

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Segundo o superintendente da PF-ES, Eugênio Ricas , a cachorra da raça pastor-alemão, que chegou nesta sexta (22), vai ser empregada no combate às organizações criminosas que atuam no ES e na repressão ao tráfico de drogas no Aeroporto de Vitória. Além disso, Drica estará presente em atividades educativas, incluindo palestras com 1,2 mil alunos da Grande Vitória.

MAIS CÃES PARA A PF-ES

A chegada da Drica é um passo a mais na criação de um canil próprio da Polícia Federal no Espírito Santo. Segundo Ricas, já existe nos quadros da PF um policial treinado (chamado handler) para atuar com os cães farejadores. O processo para construção do canil e aquisição dos animais já está tramitando na corporação.

APAGÃO NA INTERNET

A Prefeitura de Vitória foi alvo de um incidente de segurança na rede de dados. Por causa disso, foi necessário isolar todo o ambiente de rede e dos servidores, tornando inacessíveis todos os serviços de TI da Prefeitura, incluindo arquivos, acesso à internet, bem como todos os sistemas. Quem foi ao posto de saúde, por exemplo, não conseguiu pegar medicamentos.

CULPA DOS COMUNISTAS?

O calendário da Caixa com erros Crédito: Reprodução

O governo atual conseguiu estragar até o calendário de mesa da Caixa, um dos mais antigos e tradicionais do país. No calendário de 2022, estampado em uma página do calendário de 2021, ninguém sabe como, mas setembro começa antes que acabe agosto e, pra arrematar, setembro termina numa quarta-feira, mas outubro só começa no sábado. Será que 2022 será mais um ano esquisito?

OREMOS

O DER-ES, mais uma vez, promete retomar e concluir as (intermináveis) obras da orla de Meaípe, em Guarapari. Seu Nhozinho Matos, o maior moquequeiro da região, e que adora uma história de pescador, manda dizer que continua com fé - em São Pedro.

UM BRINDE A VIANA

A Prefeitura de Viana enviou uma equipe a Teresópolis (RJ) para um intercâmbio científico no Viveiro Ninkasi, maior viveiro de lúpulo do país e o primeiro a ter mudas com certificação do Ministério da Agricultura. O Ninkasi cederá mudas para a construção do primeiro campo de lúpulo experimental de um município no Brasil, na cidade capixaba.

PRESERVANDO A HISTÓRIA

O jornalista Paulo Borges Filho doou o pequeno acervo do seu pai, Paulo Borges, para o Arquivo Público do Estado. O material é da época de Borges como presidente da Emcatur, deputado e prefeito de Guarapari. O acervo da vida pública de Hugo Borges, avô do jornalista, também foi cedido ao Arquivo Público.

VIVA A CULTURA!

Nos últimos quatro meses, a Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, recebeu mais de 10 mil visitantes. O público é predominantemente do Espírito Santo (83,1%). De outros Estados, 5,1% são do Rio de Janeiro, 3,37% de Minas Gerais, 1,7% de São Paulo, 1,49% da Bahia e 0,79% do Pará.

CADÊ A FERROVIA?

Moradores da Região Serrana, especialmente Domingos Martins e Marechal Floriano, estão reivindicando a reativação da ferrovia com alternativa à BR 262. Ninguém aguenta mais o tráfego pesado de caminhões de transporte de eucalipto, o que coloca em risco a segurança de todos que trafegam naquela rodovia. É bom lembrar: país desenvolvido é país que tem uma malha ferroviária robusta. E a vida é a maior riqueza que existe.

LAUDATE DOMINUM

Padre celebra missa tridentina na Capela Santa Luzia, em Vitória Crédito: Divulgação

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, editou um decreto permitindo a continuação da missa do rito de 1962, a chamada missa tridentina, que era a oficial da Igreja Católica antes do Concílio Vaticano II. A autorização é necessária após o papa Francisco, na Carta Apostólica Traditionis custodis, determinar que a realização da missa em latim seja autorizada formalmente pela autoridade eclesiástica local (o bispo).

DIA E HORÁRIO DAS MISSAS

A missa tradicional, na Arquidiocese de Vitória, é realizada aos sábados (16h30) e domingos (9h30, 11h e 16h), na Capela Santa Luzia (Cidade Alta), e celebrada por sacerdotes da Administração Apostólica São João Maria Vianney, de Campos (RJ).

MORAL COM O CHEFE

Sempre citados nos discursos do governador, os secretários Edmar Camata (Transparência) e Gilson Daniel (Governo) estão com a bola cheia com Casagrande. Gilson, aliás, é chamado até de “primeiro-ministro” nos corredores, o que provoca ciuminhos em alguns palacianos. Há, nos bastidores, gente que até os estimula a se cacifarem como possíveis vices na chapa de 2022 com Casagrande.

DÚVIDA

Será que o deus Mercado já caiu no real? Porque o real caiu. E muito

LUGAR DE TODA POBREZA

De um jornalista capixaba recorrendo ao “recordar é sofrer”: “Saudade de ser pobre nos EUA. Agora só tá podendo ser pobre no Brasil mesmo!”.

POLICIAIS CAPACITADOS

Cerca de 50 agentes das forças de segurança do Espírito Santo participaram da primeira aula do curso de Análise Criminal, promovido pelo governo do Estado. A formação é uma iniciativa do Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES), coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no âmbito do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. O objetivo é capacitar os policiais no campo estratégico e ampliar as ações de inteligência no combate à violência.

ALÔ, CRIANÇAS!