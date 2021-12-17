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Eleições 2022

Erick Musso rebate Casagrande sobre uso político da Polícia Federal

Presidente da Assembleia é pré-candidato ao Palácio Anchieta e usou discurso de fim de ano no Legislativo para alfinetar o governador

Públicado em 

17 dez 2021 às 14:21
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa
Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa Crédito: Leonardo Duarte/Ales
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), pré-candidato ao governo do Espírito Santo, aproveitou o discurso de fim de ano proferido na sessão desta desta sexta-feira (17) para alfinetar, sem citar nomes, o governador Renato Casagrande (PSB), que deve tentar a reeleição.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, na última quarta-feira (15), o socialista, após ser questionado a respeito do cumprimendo de um mandado de busca e apreensão contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT), afirmou que "a gente tem que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal, o uso da Polícia Federal para fins eleitorais e políticos". 
Foi a PF quem cumpriu o mandado, no âmbito de uma investigação a respeito de supostas irregularidades nas obras da Arena Castelão, no Ceará. Os fatos remontam a 2012. O estádio foi reformado para a Copa de 2014.
"Não estou fazendo análise do mérito da operação. É um assunto antigo, de muitos anos, agora à tona", complementou Casagrande.
Já nesta sexta, Erick Musso afirmou, sem citar nomes, que repudia "a fala de alguns que querem atacar as instituições, colocando-as como meramente objetos de politicagem ou de política eleitoral. Faço em minhas palavras a minha solidariedade e apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal”.
O mandado contra Ciro Gomes foi cumprido por determinação da Justiça Federal no Ceará, mas sem a anuência do Ministério Público.
A operação causou mal-estar na PF, que cancelou na última hora uma entrevista coletiva em que a apuração seria detalhada.
Erick Musso não é integrante nem ex-integrante de forças policiais. Tem feito acenos, no entanto, ao superintendente da PF no estado, Eugênio Ricas, que diz que não é candidato no ano que vem.

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Em 2018, Casagrande pediu votos para Ciro Gomes na corrida pela Presidência da República. O pedetista foi derrotado no primeiro turno. Ciro esteve no Espírito Santo recentemente e pediu o apoio do governador. 
Já Erick Musso foi lançado pelo Republicanos, sigla do Centrão que integra a base aliada do governo Jair Bolsonaro (PL). 
O presidente nacional do partido, Marcos Pereira, afirmou que se a legenda caminhar com o presidente na campanha pela reeleição – isso se Bolsonaro realmente for candidato, o que Marcos Pereira pôs em dúvida – não vai haver "verticalização nos estados", ou seja, Erick Musso não teria que fazer palanque para o presidente no Espírito Santo.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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