Erick Musso rebate Casagrande sobre uso político da Polícia Federal

Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa Crédito: Leonardo Duarte/Ales

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, na última quarta-feira (15) , o socialista, após ser questionado a respeito do cumprimendo de um mandado de busca e apreensão contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT), afirmou que "a gente tem que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal, o uso da Polícia Federal para fins eleitorais e políticos".

Foi a PF quem cumpriu o mandado, no âmbito de uma investigação a respeito de supostas irregularidades nas obras da Arena Castelão, no Ceará. Os fatos remontam a 2012. O estádio foi reformado para a Copa de 2014.

"Não estou fazendo análise do mérito da operação. É um assunto antigo, de muitos anos, agora à tona", complementou Casagrande.

Já nesta sexta, Erick Musso afirmou, sem citar nomes, que repudia "a fala de alguns que querem atacar as instituições, colocando-as como meramente objetos de politicagem ou de política eleitoral. Faço em minhas palavras a minha solidariedade e apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal”.

O mandado contra Ciro Gomes foi cumprido por determinação da Justiça Federal no Ceará, mas sem a anuência do Ministério Público.

A operação causou mal-estar na PF, que cancelou na última hora uma entrevista coletiva em que a apuração seria detalhada.

Erick Musso não é integrante nem ex-integrante de forças policiais. Tem feito acenos, no entanto, ao superintendente da PF no estado, Eugênio Ricas, que diz que não é candidato no ano que vem.

CIRO GOMES E BOLSONARO

Em 2018, Casagrande pediu votos para Ciro Gomes na corrida pela Presidência da República. O pedetista foi derrotado no primeiro turno. Ciro esteve no Espírito Santo recentemente e pediu o apoio do governador.

Já Erick Musso foi lançado pelo Republicanos, sigla do Centrão que integra a base aliada do governo Jair Bolsonaro (PL).