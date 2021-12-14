O partido que tem dois pré-candidatos ao Senado no ES e pode ficar sem nenhum

Deputado federal Amaro Neto e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli Crédito: Câmara dos Deputados e Divulgação

Uma ausência sentida na entrevista coletiva concedida pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e lideranças locais do partido, em Vitória, nesta segunda-feira (13), foi a do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli.

De acordo com Pereira, Meneguelli gostaria de ter ido ao encontro, em um hotel da capital, mas estava em outro estado, ministrando uma palestra.

O ex-prefeito é cotado para disputar o Senado e não esconde esse desejo. O Republicanos, no entanto, tem também outro nome para a vaga, o do deputado federal Amaro Neto , o que foi explicitado pelo presidente nacional.

"Deixamos esses dois nomes para avaliação da sociedade capixaba", afirmou, nesta segunda.

Por mais de uma vez, entretanto, ele destacou que Amaro, se disputar a reeleição, poderia ainda levar mais um nome do partido para a Câmara dos Deputados, diante da expectativa de votos que pode alcançar, na avaliação da legenda.

"Se o partido desejar minha candidatura ao Senado, serei candidato ao Senado, se desejar a candidatura a deputado federal para a gente ter bancada ainda mais forte e maior, serei candidato a deputado federal", garantiu o deputado.

Se obtiver sucesso, o Republicanos pode não lançar nem Amaro nem Menguelli ao Senado. Abrindo esse espaço para um partido aliado.

"Se vingar a candidatura do Erick, se crescer, ganhar musculatura e adesão de outros partidos, não dá para ter dois candidatos do Republicanos (um ao Senado e um ao governo). Apesar de eu ter visto o presidente (Marcos Pereira) falando que, dependendo da situação, há condição, sim, tudo vai ter que ser decidido mais à frente. E não estou focado em eleição agora", resumiu Amaro.

"É um pouco mais pesado (lançar candidaturas ao Senado e ao governo pelo Republicanos), mas não é impossível. Se os dois nomes forem competitivos, não há impedimento", contemporizou Marcos Pereira.

O presidente nacional do Republicanos ainda disse que há "preferência" por Amaro disputar a reeleição e não o Senado, o que deixaria o caminho livre par o ex-prefeito de Colatina.

"Tive uma conversa com ele (Meneguelli) por telefone há uma ou duas semanas e falei para ele que, se ele quiser ficar (no partido), terá condições de ser o candidato, num diálogo que vai ser feito. Até porque há uma preferência, e eu dise isso e Amaro não negou, que o Amaro mantenha-se candidato (a deputado federal) porque isso ajuda o partido". complementou Pereira.

Pelas contas dele, Amaro teria votos suficientes para se reeleger e ainda "puxar" outro candidato do partido à Câmara Federal.

"SAIR OU NÃO (DO PARTIDO) DEPENDE DELE"

"A informação que recebi hoje (segunda) da Executiva (estadual) do partido é que ele (Meneguelli) realmente tem preferência pelo Senado, não descartando ser candidato a deputado estadual. O que ele não quer e não aceita é ser candidato a federal", contou o presidente nacional do Republicanos.

A coluna não conseguiu contato com Meneguelli. Sobre a possível saída dele do partido, Marcos Pereira disse que isso é algo a ser definido apenas pelo ex-prefeito de Colatina.

"Sair ou não (do partido) é uma coisa que depende dele. Ninguém é obrigado a se filiar ou a manter-se filiado", asseverou.