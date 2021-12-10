As cidades do ES com o melhor ambiente para se investir

Vista aérea de navio atracado no TVV, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Thiago Có/Log-In Divulgação

O Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) 2021, divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies) e pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), mostra, com base em dados, principalmente, de 2020 (mas não de 2021), as cidades que têm as melhores condições de receber investimentos e, como o nome sugere, novos negócios.

Para identificar esses municípios, vários indicadores, colhidos em fontes oficiais, foram utilizados, entre eles acesso à internet banda larga, matrículas no ensino médio, número de furtos e roubos, índice de homicídios, acesso ao crédito e diversidade econômica.

Tudo considerado, Vitória é o município com o melhor ambiente de negócios. O IAN 2021 é a terceira edição do indicador. Nos três anos, a Capital lidera. De zero a dez, a nota, digamos assim, de Vitória é 7,51.

A remuneração média dos trabalhadores em Vitória é maior. O PIB per capita é elevado, tem ao menos 25% da população com acesso à banda larga e 100% das estradas são pavimentadas, por exemplo. Critérios que sempre elevam o município no indicador.

Desta vez, no entanto, outras cidades chamam a atenção. A Serra saiu da 13ª posição no IAN 2020 (com dados de 2019) para o 5º lugar, com 6,5.

Para isso, contribuiu a queda no número de furtos e roubos, o que pode ser reflexo da pandemia de Covid-19 que, em tese, reduziu o fluxo de pessoas nas ruas.

Para ilustrar, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 2019 houve 11.602 crimes contra o patrimônio (roubos a pessoa em via pública,furtos em residência, em estabelecimentos comerciais e outros). Em 2020, foram 10.562.

O índice de homicídios também recuou, o que ajudou no indicador geral do município. No caso dos homicídios, o Ideies não considera apenas o período de um ano, no caso 2020, mas os três últimos, para se obter um recorte consistente.

AS CINCO MELHORES COLOCADAS NO RANKING:

A CIDADE QUE MAIS EVOLUIU

Já a cidade do Espírito Santo que mais evoluiu no IAN de 2020 para 2021 foi Águia Branca , que tem pouco menos de dez mil habitantes.

Passou de 4,93 para 5,71 devido a melhorias nas categorias capital humano, devido melhorias na área da saúde, e gestão fiscal, com aumento de liquidez (dinheiro em caixa para arcar com obrigações futuras).

Assim, saiu de 52º para 26º lugar.

No geral, considerando os 78 municípios do Espírito Santo, o ambiente de negócios tem melhorado:

Em 2019, o indicador foi de 5,06

Em 2020, passou para 5,28



Em 2021, ficou em 5,43



Os eixos gestão fiscal (+7,2%), infraestrutura (+5,3%) e capital humano (+2,1%) obtiveram aumento em suas médias.

NEGATIVO

Já o potencial de mercado, que já era preocupante, caiu.

De acordo com o Ideies, o potencial de mercado reúne elementos relacionados ao tamanho, ao dinamismo da economia e à possibilidade do mercado local atender as demandas das empresas instaladas no município. Assim, o eixo pode ser entendido como as características econômicas de produção, compra e venda das empresas subdividido nas categorias de acesso ao crédito, diversidade econômica, inovação e tamanho de mercado.

Esse eixo encolheu, de forma geral, 5%.

O indicador serve para orientar políticas públicas, além de auxiliar na escolha de locais para determinados investimentos.

O lugar no ranking não necessariamente vai ser determinante. Cada negócio tem que avaliar quais as características necessárias para a implantação do negócio.

A gerente executiva do Ideies, Marília Silva, e a gerente do Observatório do Ambiente de Negócios, Gabriela Vichi, o chamam de “farol” para indicar qual município tem ambiente de negócios mais ou menos desenvolvido.

“Do ponto de vista do investidor depende do negócio. Iconha está à beira da rodovia e tem capital humano de qualidade. Se o investidor não precisa estar nos grandes centros e procura mão de obra qualificada … Agora, se precisa estar num grande centro de consumo, de pessoas com renda alta, tem que olhar Grande Vitória ou municípios como Domingos Martins”, exemplifica a gerente executiva.