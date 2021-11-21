O que Casagrande diz sobre Alckmin, no PSB, ser vice de Lula

Geraldo Alckmin e Lula Crédito: Arquivo

Houve um tempo em que o PSDB , e tucanos em geral, eram os arquirrivais do PT e petistas de toda sorte. Essa polarização protagonizou diversas eleições presidenciais, sempre com o PT, nos anos recentes, levando a melhor.

Até que veio o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores, em meio a escândalos de corrupção e crise econômica. E outra polarização surgiu, agora turbinada pelos algoritmos das redes sociais e pelo ciberpopulismo, termo que dá título ao livro do filósofo e comunicador Andrés Bruzzone.

Trata-se do bolsonarismo versus petismo. Ou antibolsonarismo versus antipetismo, uma vez que a escolha se dá por quem você desgosta mais.

Todo este preâmbulo foi necessário para destacar, leitor, o quão surreal poderia ser, a priori, ter o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula (PT) na disputa pela Presidência da República em 2022.

Alckmin é um quadro histórico do PSDB. Mas não por muito tempo. Estão em curso tratativas para que o tucano se filie ao PSB. Caciques socialistas reuniram-se para discutir a questão. Estava presente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , que é secretário nacional da legenda.

Alckmin já sinalizou que topa. O PSB, para fechar parceria com o PT, cobra apoio dos petistas nos estados, afinal há também eleição para governador no ano que vem.

"Gosto muito de Alckmin. Para a candidatura de Lula seria muito bom. Para Alckmin também poderia ser bom. Passaria, vitoriosa a chapa, a cumprir uma função nacional", avaliou Casagrande, ao ser questionado pela coluna sobre a possibilidade.

Colocar o plano em prática, no entanto, são outros quinhentos, como o secretário nacional do PSB admite.

"Acho que enfrentarão dificuldades para consolidar (a chapa), uma vez que que Alckmin já atacou muito o PT e Lula e o PT já atacou muito o Alckmin" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

A esquerda e a centro-esquerda digladiaram-se, em vez de se unir, em 2018, facilitando o caminho para a vitória de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT), outro pré-candidato deste nicho, foi até para Paris no segundo turno naquele ano e deixou o circo pegar fogo.

Agora, o PSB tenta puxar uma guinada à união. É difícil. A começar por Lula, pouco afeito a concessões e bastante centrado em si mesmo.

"Os sinais são de que Alckmin está analisando a possibilidade (de ser vice de Lula) com o argumento de que é preciso juntar para fortalecer a democracia derrotando Bolsonaro", concluiu Casagrande.

O governador do Espírito Santo deve disputar a reeleição, embora não tenha verbalizado a intenção.

Se o PT e o PSB formalizarem uma parceria nacional, a ideia é que os petistas não lancem candidatura própria em estados a serem priorizados pelo PSB, entre eles o Espírito Santo. Então o arranjo favoreceria Casagrande.

Por outro lado, pedir votos para Lula num estado com forte sentimento antipetista, ou antiesquerda – como já avaliou Contarato em entrevista à coluna –, não seria bom negócio para Casagrande.

Assim, como também já tratamos aqui, a ideia seria um palanque duplo, em que o PSB estadual estaria fechado com Lula, mas o governador, pessoalmente, poderia adotar outro candidato à Presidência da República.

A lógica nos estados é diferente da que rege a política partidária nacional. Tanto é que o PSDB, olha a sigla aí de novo, por aqui está até próxima de Casagrande, considerando que o presidente estadual da legenda, Vandinho Leite, cessou as críticas frequentes ao Palácio Anchieta. Apesar disso, o ex-vice-governador César Colnago (PSDB) se movimenta como pré-candidato a governador.