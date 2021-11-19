Escândalos no Judiciário do ES: Alma Viva já foi mais longe que a Naufrágio

Juízes Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutmann foram afastados dos cargos pelo TJES Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ela falava da Operação Naufrágio, de 2008, quando a Polícia Federal bateu às portas do TJES e de residências de magistrados. Desembargadores foram presos, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, e R$ 500 mil em dinheiro vivo foram apreendidos na casa de um deles.

A denúncia do Ministério Público Federal, proposta em 2010, apontou a existência de uma quadrilha que atuava na negociação de decisões judiciais, na criação e no controle do funcionamento de cartórios extrajudiciais e na influência em concursos públicos.

A denúncia tem mais de dez anos e, até agora, nada. Percorreu diversas instâncias judiciais, não foi recebida nem rejeitada. Já houve prescrição da pretensão punitiva em relação a vários eventos narrados pelo MPF e alguns dos 26 denunciados já morreram, entre eles três desembargadores: Josenider Varejão, Elpídio Duque e Frederico Pimentel, este ex-presidente da Corte.

O outro denunciado é Robson Albanez que, à época da Naufrágio, era juiz de primeiro grau e sempre negou ter cometido qualquer irregularidade. Depois, foi promovido a desembargador e compõe o Pleno do TJES.

09/12/2008 - Policiais federais saem da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo durante a Operação Naufrágio Crédito: Nestor Müller

Somente ao receber a denúncia oferecida pelo MPES, ou seja, instaurando a ação penal na Alma Viva, o TJES já foi além da morosidade do Judiciário em relação à Naufrágio.

Mas há um longo caminho pela frente. É apenas o início do processo. Farina e Gutmann têm direito a defesa, por óbvio, assim como os demais réus. Podem ser absolvidos ou condenados. E ainda há uma miríade de recursos no horizonte.

A Alma Viva transcorreu de forma turbulenta, com o vazamento de informações antes do cumprimento de mandados de busca e apreensão, por exemplo.

Houve ainda o questionamento quanto à atuação do Ministério Público que, para as defesas dos acusados, invadiu competências do TJES. Alguns desembargadores chegaram a concordar com a tese, mas foram votos vencidos. Os argumentos, no entanto, podem ser evocados em outras instâncias, com o mesmo objetivo: anular tudo.

O TJES também decidiu, nesta quinta, abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os dois juízes pelos mesmos fatos narrados na denúncia criminal.

Se condenados à pena máxima na esfera administrativa, que é a aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço, eles perderiam o foro especial, deixariam de ser processados e julgados pelo TJES.

A ação penal passaria a tramitar no primeiro grau do Judiciário estadual. Mudanças de instância foram um dos fatores que levaram à lentidão na tramitação da Naufrágio.

PERDA DO CARGO

Sempre que a aposentadoria compulsória é mencionada como punição, há quem leia que isso é um prêmio, ainda que o magistrado perca poder e tenha a imagem exposta de forma negativa. Um reles mortal seria demitido.

Aí tem toda uma discussão sobre as prerrogativas da magistratura, para garantir a independência de quem ocupa a função etc. Só que tem outra coisa: um magistrado pode, sim, perder o cargo, mas não por condenação na esfera administrativa.