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Curtas políticas: Carta branca ao PL de Magno; homenagem na Assembleia e inquérito arquivado

E mais: Eliane Catanhêde, Paulo Hartung, Armínio Fraga e Ana Paula Vescovi vêm aí

Públicado em 

18 nov 2021 às 08:09
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Em Dubai
Magno Malta em viagem com Jair Bolsonaro nos Emirados Árabes Unidos Crédito: Instagram | @magnomalta
O vaivém entre o PL, Partido Liberal, e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua. E pode ter reflexos no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (17) os presidentes dos diretórios estaduais do partido, inclusive o ex-senador Magno Malta, que lidera a sigla em terras capixabas, deram carta branca ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, para negociar com o presidente da República.
A ideia é que Bolsonaro se filie ao PL, mas, para isso, é preciso aparar arestas locais, que Magno, ao chegar para o encontro dos dirigentes, nesta quarta, chamou de "questões paroquiais". O ex-senador, vejam só, voltou dos Emirados Árabes, onde integrou a comitiva de Bolsonaro, mesmo sem ter cargo no governo ou qualquer outra função pública.
O tabuleiro eleitoral em São Paulo é um dos principais entraves e está longe de ser paroquial. Lá, o PL tendia a apoiar Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo. Bolsonaro, no entanto, faz questão de ter um nome na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Quer colocar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), na chefia do PL naquele estado.

"MAGNO DECIDE"

No Espírito Santo, a entrada do ex-deputado federal bolsonarista Carlos Manato (sem partido) no PL, isso, sim, algo que poderia ser adjetivado como "paroquial", é um dos entraves.
Magno já disse, de acordo com o próprio Manato, que o PL no estado não teria como recebê-lo, uma vez que o ex-senador é pré-candidato ao Senado. A chapa para disputar vagas na Câmara Federal também já está montada no PL, segundo Manato ouviu de Magno. Então não haveria espaço para Soraya Manato (PSL), que vai tentar a reeleição.
"O que ele (Magno) decidir para mim é lei, ele está no partido há mais de 20 anos. Eu vou respeitar. Não quero ir para lugar nenhum que tenha discórdia
Não tem aquela história de você decide? Aqui, Magno decide", afirmou Manato à coluna nesta quarta. 

"CARTA BRANCA"

Nota do PL nacional diz que o PL "está pronto para receber o presidente da República em todos os estados". 

ELA VEM AÍ

A jornalista e colunista de Política do Estadão Eliane Catanhêde desembarca na Capital capixaba na próxima semana para o Vitória Summit 2021, encontro de lideranças políticas e empresariais promovido pela Rede Gazeta nos dias 24, 25 e 26 de novembro. 
Ela vai ser a palestrante inaugural do evento que, pelo segundo ano, acontece em formato híbrido, seguindo protocolos de prevenção à Covid-19.

ELES TAMBÉM

A palestra está marcada para a próxima quarta-feira (24), às 8h45, logo após a abertura do evento. 
A programação do dia ainda conta com o lançamento do Anuário ES 2021, produzido pelo Estúdio Gazeta, e um painel sobre perspectivas econômicas, com participação do ex-governador Paulo Hartung, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e da ex-secretária do Tesouro Nacional Ana Paula Vescovi.

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HOMENAGEM

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, foi homenageado com a Comenda “Juiz Alexandre Martins de Castro Filho” pela Assembleia Legislativa. Está registrado no Diário Oficial do Poder Legislativo da última terça-feira (16).
A iniciativa é da Mesa Diretora da Casa, capitaneada por Erick Musso (Republicanos) e composta também por Dary Pagung (PSB) e Alexandre Quintino (PSL). Os dois últimos são aliados de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB). Erick, ao menos quando o assunto são as eleições de 2022, não.

VEM AÍ?

Ricas refutou, por diversas vezes, que vá se candidatar no ano que vem, mas, nos corredores do Palácio Anchieta, pouca gente acredita na negativa. 
O superintendente também esteve esses dias na Assembleia para falar da força-tarefa de segurança pública que a PF lançou no estado e da qual as polícias Civil, Militar e Penal não participam.

CONCORRÊNCIA

No governo Casagrande, há no primeiro escalão um virtual concorrente de Ricas. O secretário de estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, movimenta-se para disputar o pleito de 2022. 
Já disse à coluna que gostaria de concorrer ao Senado pelo Podemos, garantindo palanque local para o ex-juiz Sergio Moro, que está de olho na Presidência da República.
Camata, no entanto, pode também disputar a Câmara Federal. Ele é policial rodoviário federal e, em 2018, quando tentou se eleger deputado, contou com o apoio de associações da Polícia Federal. 
Ricas também já comandou a Secont, no governo Paulo Hartung. Ou seja, os dois orbitam o mesmo nicho eleitoral. 

INQUÉRITO ARQUIVADO

O promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos, da 27ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, arquivou inquérito civil instaurado para apurar se houve direcionamento da licitação na contratação de empresas para implantação do  cerco inteligente (segurança pública, sonegação fiscal, controle viário e transporte de rochas). O projeto é do Detran-ES.
Por recomendação do Ministério Público, o órgão chegou a suspender, em abril, a assinatura do contrato
Tribunal de Contas do Estado (TCES), conforme narra o promotor, não encontrou indícios de direcionamento da licitação.
"Após detida análise dos autos, entendo que inexistem indícios da prática de ato de improbidade administrativa", concluiu Bastos.
A manifestação do promotor é do dia 21 de outubro, mas foi publicada nesta quarta (17) no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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