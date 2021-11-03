Câmara de Vitória tem elogio a torturador, insulto homofóbico e debate sobre subserviência ao prefeito

O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) diz que a escala dele na Polícia Civil mudou, devido a uma transferência de local de trabalho, o que o impede de conciliar a vida de parlamentar com o exercício da função de delegado. E credita isso a "perseguição política" por parte do governo do estado.

Piquet está de férias e diz que é provável que peça licença da polícia. O prefeito Lorenzo Pazolini também é delegado e se licenciou. Legalmente, vereadores podem acumular funções, ao contrário do chefe do Executivo municipal, desde que as cargas horárias não entrem em conflito.

"Eu tenho direito a ter dois empregos", afirmou Piquet, à coluna.

O vereador é do Rio de Janeiro e ingressou na Polícia Civil do Espírito Santo em 2012. Embora diga querer muito não precisar se licenciar, passou a maior parte da vida funcional em cargos comissionados, fora da atividade-fim para a qual foi aprovado em concurso público.

Durante o primeiro governo de Renato Casagrande, em 2014, foi diretor-presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O convite partiu do então Secretário de Justiça, Eugênio Ricas, hoje superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Também no Iases, foi diretor de ações estratégicas de 2015 a 2016.

Já no governo Paulo Hartung, Piquet foi subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial, em 2017 e 2018, na Secretaria de Estado de Controle e Transparência, à frente da qual estava Ricas. E também foi corregedor-geral do estado em 2018, quando Fabiano Contarato (Rede) deixou o cargo para disputar a vaga no Senado.

O salário que Piquet recebe como delegado é de R$ 14.474,38 brutos. O salário de vereador é de R$ 8.966,27, também brutos.

e pedir licença, ele pode optar por receber o salário da Polícia Civil em vez do que é pago pela Câmara. Questionado pela coluna se pode disputar o cargo de deputado estadual no ano que vem, Piquet diz que "é uma vontade que está nascendo". "Mas ainda falta muito para eu decidir", ressaltou.