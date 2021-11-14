A reportagem de A Gazeta questionou ao Itamaraty o motivo do convite e da participação do ex-senador na comitiva, também pediu detalhes sobre o custeio da viagem, mas não houve resposta até o momento. Também tentou contato com Magno Malta, sem sucesso. Esta publicação será atualizada caso haja retorno.

Your browser does not support the video tag.

Em uma das postagens, o pastor evangélico chegou a exaltar o potencial natural do Brasil, comparando-o ao deserto encontrado nos Emirados: "Dubai nasceu no deserto! Imagine nosso país com as suas riquezas naturais, até onde podemos ir!", publicou.

O principal evento da viagem marcada pelo presidente da República foi a Expo Dubai 2020, uma feira internacional, com a participação de 192 países e presença de cerca de 25 milhões de pessoas. De acordo com o Governo Federal, é a primeira edição realizada no Oriente Médio e cada país tem seu próprio pavilhão pela primeira vez.

Your browser does not support the audio element. Sem cargo, Magno Malta integra comitiva de Bolsonaro e posta vídeo em Dubai

O Brasil está representado no evento com um pavilhão organizado em parceria pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). A expectativa do governo é que a Expo Dubai gere cerca de US$ 500 milhões de retorno em negócios ao Brasil a partir de exportações, além de investimentos internacionais em torno de US$ 10 bilhões.

A comitiva presidencial tem retorno previsto para Brasília na quinta-feira, dia 18 de novembro.

REAPROXIMAÇÃO ENTRE BOLSONARO E MAGNO MALTA

O PL, presidido nacionalmente por Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, tem, no Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta como principal expoente.

O que vem chamando a atenção é que, derrotado em 2018, Magno voltou a comparecer a eventos e compromissos oficiais ao lado do presidente da República nos últimos meses, apesar de não ter cargo no governo e, logo, nenhuma função pública a desempenhar. A filiação de Bolsonaro ao PL fortalece Magno, que deve tentar uma vaga no Senado em 2022.