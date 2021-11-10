Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Bolsonaro confirma ida para o PL em entrevista a rádio no ES

Presidente  também voltou a falar de temas polêmicos de seu governo, como o preços dos combustíveis, o pagamento do Auxílio Brasil e a gestão da pandemia no país
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 nov 2021 às 12:59

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 12:59

Em entrevista a uma rádio de Castelo, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que deve ingressar no Partido Liberal (PL), de Valdemar Costa Neto, para concorrer às eleições de 2022. O vice na chapa do presidente, por sua vez, deve ser um membro do Partido Progressistas (PP), segundo o presidente.
“Tem havido muita especulação. O vice vai ser do PP. Acho que devemos bater o martelo hoje”, afirmou, acrescentando: “Há 99,9% de chance de que eu vá para o PL.”

Veja Também

Papo de Colunista: as eleições de 2022 estão chegando

Veja como votou cada deputado do ES na PEC dos Precatórios

A fala foi feita durante o programa Jogo da Verdade, da Rádio Cultura FM Castelo 101,7. Durante a entrevista, Bolsonaro também voltou a falar de temas polêmicos de seu governo, como o preços dos combustíveis, o pagamento do Auxílio Brasil e a gestão da pandemia no país.

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

Questionado sobre a alta de combustíveis no país - em alguns locais, o preço da gasolina já chega a R$ 7 -, o presidente atribuiu a situação à alta carga de impostos e ao preço do petróleo no mercado internacional, afirmando que existe uma “gana arrecadatória” por parte dos governadores.
“Quando se fala em combustível, por exemplo, o preço da gasolina custa R$ 2,30 na Petrobras. Como chega a R$ 7 na ponta da linha? Temos o imposto federal de R$ 0,69, o imposto estadual na média de R$ 2,10, em cima disso coloca a margem do posto, o frete, aí tem o preço bastante alto. Não é o preço da Petrobras que está caro, podia chegar a R$ 4 na ponta da linha tranquilamente, todos estariam satisfeitos, mas aí vem a gana arrecadatória". 
Jair BVolsonaro
Jair Bolsonaro em entrevista a Rádio Cultura FM Castelo 101,7 Crédito: Reprodução
"Se eu diminuir para R$ 1 o preço na Petrobras hoje vai levar seis meses para abaixar R$ 1 na ponta da linha, porque a forma de arrecadar o ICMS é uma coisa que... tem que explicar direitinho senão ninguém acredita. O preço do ICMS [imposto estadual sobre mercadorias e serviços] incide sobre o preço na bomba, não na refinaria. O imposto federal está congelado desde 2019, mas quando sobe na bomba, aumenta o ICMS.”
"Não estou jogando o povo contra os governadores, estou mostrando a realidade. Nunca os governadores arrecadaram tanto quanto estão arrecadando com combustível"
Jair Bolsonaro - Presidente da República
Bolsonaro pontuou ainda que não pode segurar a alta do preço do petróleo, que é ditada pelas condições do mercado internacional. Ele observou que com o inverno na Europa promete ser rigoroso, o que demandará maior consumo de gás, energia e combustíveis, o que deve ocasionar preços ainda mais elevados.

AUXÍLIO BRASIL

Em meio às críticas envolvendo o Auxílio Brasil, novo programa social do governo federal, o presidente disse estar sendo atacado por “tentar ajudar os pobres”.

Veja Também

Com 200 litros de gasolina, vereador da Serra pode cruzar o ES 5 vezes por mês

Lideranças políticas e empresariais vão debater o futuro do país em evento promovido pela Rede Gazeta

"Quando a população começa a brigar por osso colocam a culpa a mim, mas quando tento dobrar o Bolsa Família, só falam em burlar o teto de gastos"
Jair Bolsonaro - Presidente da República
Não obstante, Bolsonaro teceu críticas contra o ex-presidente Lula, que, há algumas semanas, defendeu que o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 600.
“Mas de onde ia tirar o dinheiro, ninguém sabe. Será que [Lula] ia colocar a Casa da Moeda para imprimir dinheiro? E quando a gente fala em aumentar para R$ 400, o partido dele votou contra. [...] A gente sabe que R$ 400 é pouco, mas ajuda. Se subirmos demais, a inflação pode explodir.”
Com o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil é a aposta do governo para 2022, apresentando leves mudanças em relação ao programa anterior. É previsto o pagamento de um benefício com valor médio de R$ 217,18, que, segundo o governo, representa um aumento de 17,84% no tíquete médio pago até então.
Para alcançar os R$ 400 prometidos pelo presidente Jair Bolsonaro ainda é preciso definir a fonte de financiamento. Até lá, o governo criou um "benefício transitório" até o fim do ano que vem, para chegar ao patamar exigido pelo presidente.

Veja Também

Auxílio Brasil: veja os valores e saiba quem vai receber o benefício

PIS/PASEP: saiba como receber o benefício em 2022

GESTÃO DA PANDEMIA

Ao ser questionado sobre a crise econômica enfrentada pelo país atualmente, e sobre as acusações de que não teria agido corretamente na gestão da pandemia, Bolsonaro afirmou que a situação enfrentada atualmente é, em grande parte, fruto da “política do fica em casa”.
“Se não fosse o governo federal, no ano passado, dando o auxílio emergencial, as pessoas teriam morrido de fome. É muito fácil o governador falar ‘fica em casa’ e botar a força de segurança para fiscalizar. O servidor recebeu. Mas os informais…”, criticou Bolsonaro.
O presidente destacou ainda que a CPI da Covid não conseguiu comprovar que ele agiu mal ou que houve corrupção na gestão da pandemia do novo coronavírus. Na avaliação do presidente, a investigação serviu apenas como palanque eleitoral e nada fez além de desgastar sua imagem.
“O ministro Pazuello fez pré-contratos para comprar vacina. Falaram, 'ah, mas não comprou vacina no ano passado'. Mas onde tinha vacina no ano passado? Eu sempre falei que tinha que passar pela Anvisa.”

Veja Também

Bolsonaro se reúne nesta quarta (10) com Costa Neto para acertar filiação ao PL

Bolsonaro chama Petrobras de 'monstrengo' e critica reforma tributária em curso

Bolsonaro limita entrada no novo Bolsa Família usando linha de pobreza que ignora inflação e ONU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Jair Bolsonaro Combustível ICMS Pandemia Crise Econômica Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados