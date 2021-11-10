Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro se reúne nesta quarta (10) com Costa Neto para acertar filiação ao PL
Novo partido

Bolsonaro se reúne nesta quarta (10) com Costa Neto para acertar filiação ao PL

"É a última conversa com ele. Acho que nós devemos bater o martelo hoje [quarta-feira]", declarou Bolsonaro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 nov 2021 às 12:26

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 12:26

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro reúne-se nesta quarta-feira (10) com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para acertar sua filiação ao partido. A informação foi dada pelo próprio chefe do Executivo durante entrevista à Rádio Cultura FM, do Espírito Santo. "É a última conversa com ele. Acho que nós devemos bater o martelo hoje", declarou Bolsonaro. "É 99,9%, depende da última conversa hoje".
O presidente disse que ele e Costa Neto, condenado e preso no escândalo do mensalão, estão acertando "um pequeno detalhe" sobre a situação da legenda em São Paulo. "Se eu vier a disputar a reeleição, quero ter um candidato ao Governo do Estado de São Paulo, um candidato ao Senado e uma boa bancada de indicados. E está faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar", afirmou Bolsonaro. "Vou levar mais solução que problemas", garantiu, sobre sua filiação.
Bolsonaro ainda chamou de "especulação" acordo que teria sido feito por ele de que caberá ao Progressistas, partido do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (AL), a indicação do vice na chapa para disputar a reeleição.

Veja Também

Bolsonaro chama Petrobras de 'monstrengo' e critica reforma tributária em curso

Bolsonaro limita entrada no novo Bolsa Família usando linha de pobreza que ignora inflação e ONU

Bolsonaro revela quais são suas paixões no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Jair Bolsonaro Senado Federal Valdemar Costa Neto Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados