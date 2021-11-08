PIS/PASEP: saiba como receber o benefício em 2022

Aplicativo Caixa Tem: poupança digital poderá ser utilizada para receber o benefício Crédito: Vitor Jubini

Trabalhadores que estiveram empregados formalmente no ano de 2020, receberão, a partir do início do próximo ano, o abono salarial 2022, cujo valor pode chegar a um salário mínimo, de acordo com o tempo trabalhado.

Para ter direito ao benefício, em ambos os casos, é preciso cumprir alguns requisitos. É necessário, por exemplo, estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e precisa ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social, conforme categoria da empresa.

QUEM TEM DIREITO AO PIS/PASEP 2022

Quem está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Quem recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2020);



Quem trabalhou formalmente durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2020;



Quem teve os dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.



QUAL O VALOR DO ABONO SALARIAL

O abono tem valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base (2020). O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao abono, e cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.



Quem trabalhou durante os 12 meses do ano, por exemplo, tem direito ao salário mínimo integral. Hoje, isso equivale a R$ 1.100, mas valor será reajustado no próximo ano. Se o pagamento fosse feito hoje, quem trabalhou dois meses em 2020, por exemplo, receberia R$ 184.



QUANDO O BENEFÍCIO SERÁ PAGO

O calendário oficial ainda não foi divulgado, mas, segundo informações que constam no site oficial da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, pagamentos terão início a partir de janeiro.

COMO CONSULTAR SE TENHO ACESSO AO ABONO

Em geral, é possível verificar por meio dos seguintes canais:



PIS (trabalhador de empresa privada)

No aplicativo Caixa Trabalhador (disponível na Google Play e na App Store)



Pelo telefone de atendimento da Caixa (0800 726 0207)

