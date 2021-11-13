Bolsonaro desembarca em Dubai para semana de viagem pelo Oriente Médio

Jair Bolsonaro chega a Dubai ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado (13), a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma viagem de seis dias pelo Oriente Médio. O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e usava máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Integram a comitiva Paulo Guedes, da Economia; Walter Braga Netto, da Defesa; Augusto Heleno, da Segurança Institucional; Carlos França, das Relações Exteriores; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; e Gilson Machado, do Turismo. Os filhos, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)também acompanham o presidente.

O roteiro inclui visitas ao Bahrein e ao Catar, com retorno ao Brasil programado para quinta-feira, 18. A agenda prevê uma visita à feira de aviação Dubai Airshow Expo 2020 neste domingo e um encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, para assinatura de acordos. Ele também deve se encontrar com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, e visitar o estande do Brasil na Expo Dubai 2020.