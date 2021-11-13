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Expo 2020

Bolsonaro desembarca em Dubai para semana de viagem pelo Oriente Médio

Previsão para este sábado é visita à exposição universal Expo 2020 e reunião com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 nov 2021 às 12:39

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 12:39

Jair Bolsonaro chega a Dubai ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro
Jair Bolsonaro chega a Dubai ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado (13), a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma viagem de seis dias pelo Oriente Médio. O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e usava máscara de proteção contra o novo coronavírus.
Integram a comitiva Paulo Guedes, da Economia; Walter Braga Netto, da Defesa; Augusto Heleno, da Segurança Institucional; Carlos França, das Relações Exteriores; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; e Gilson Machado, do Turismo. Os filhos, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)também acompanham o presidente.
O roteiro inclui visitas ao Bahrein e ao Catar, com retorno ao Brasil programado para quinta-feira, 18. A agenda prevê uma visita à feira de aviação Dubai Airshow Expo 2020 neste domingo e um encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, para assinatura de acordos. Ele também deve se encontrar com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, e visitar o estande do Brasil na Expo Dubai 2020.
Depois, Bolsonaro segue para o Bahrein, onde inaugura a embaixada do Brasil na capital Manama e se encontra com o rei Hamad ben Issa Al-Khalifa. Em Doha, capital do Catar, ele se encontra com o emir Tamim ben Hamad al Thani e deve visitar o Estádio Lusail, que sediará a final da Copa do Mundo de 2022.

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