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Meio Ambiente

Ministro fala em "trabalho árduo" e papel articulador do Brasil na COP26

Na edição anterior da COP, realizada em Madri, o País foi apontado como um dos algozes do travamento das discussões para a criação de um mercado de carbono global mandatório
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 14:35

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 14:35

Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite durante a 26ª edição da Conferência das Partes (COP-26)
Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite durante a 26ª edição da Conferência das Partes (COP-26) Crédito: Divulgação/MMA
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta sexta-feira (12), que se reuniu com representantes de 24 países durante a 26ª edição da Conferência das Partes (COP-26) e que antes do início do evento já havia entrado em contato com 60 outras nações. "Foi trabalho árduo", disse durante apresentação do balanço da participação do Brasil na COP.
Segundo o ministro, essa nova abordagem do País fez com que o Brasil tivesse um papel de articulador no encontro.
Na edição anterior da COP, realizada em Madri, o País foi apontado como um dos algozes do travamento das discussões para a criação de um mercado de carbono global mandatório.
A programação do evento se encerra nesta sexta-feira, mas é possível que as negociações sobre o livro de regras do mercado de carbono continuem durante o fim de semana.

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