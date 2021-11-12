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Discurso do governo Bolsonaro

Desmatamento recorde em outubro contradiz discurso do Brasil na COP26

Segundo o sistema Deter, do Inpe, foram derrubados 877 km² de floresta amazônica, o maior número para outubro desde que o levantamento começou a ser feito, em 2016
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 10:11

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 10:11

Área de desmatamento no município de Santa Teresa (ES), com fiscalização coordenada pelo Idaf
Segundo o sistema Deter, do Inpe, foram derrubados 877 km² de floresta amazônica Crédito: Idaf
A área de alertas de desmatamento em outubro foi a maior para o mês em cinco anos, mostram dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) divulgados nesta sexta-feira (11).
Segundo o sistema Deter, do Inpe, foram derrubados 877 km² de floresta amazônica, o maior número para outubro desde que o levantamento começou a ser feito, em 2016. O índice ficou 5% acima do de outubro de 2020.
O número contradiz o discurso do governo Bolsonaro, que, nas reuniões e palestras durante a COP26, afirmou que o desmatamento ilegal já estava sendo combatido com aumento de recursos e de patrulhamento.
Procurado para falar sobre o motivo do aumento no desmate, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, não havia respondido ao pedido da reportagem até as 11h30 (horário local, 8h30 no Brasil).
A delegação brasileira vinha sendo criticada por ativistas climáticos por não divulgar o Prodes, dado oficial do desmatamento, também medido pelo Inpe. Com base em números de agosto de um ano a julho do ano seguinte, ele costuma estar disponível no começo de novembro.
A falta de controle no corte ilegal da floresta pode prejudicar as negociações feitas na conferência climática pelo Itamaraty, que foi elogiado por adotar uma posição mais flexível e procurar consensos que permitissem concluir a regulamentação do Acordo de Paris.
"As emissões acontecem no chão da floresta, não nas plenárias de Glasgow", afirmou Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. "E o chão da floresta está nos dizendo que este governo não tem a menor intenção de cumprir os compromissos que assinou na COP26."

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