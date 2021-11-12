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Jacqueline Ward

Artigo de Opinião

É cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro
Jacqueline Ward

COP26: energia renovada para um futuro mais brilhante

Reduzir as emissões de carbono e metano e acabar com o desmatamento ilegal são metas que estão ao nosso alcance
Jacqueline Ward
É cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro

Públicado em 

12 nov 2021 às 14:00
As conversas mais importantes desta década acerca da questão climática acabaram de acontecer na COP26, em Glasgow, onde muitos países, incluindo o Brasil, se comprometeram a tomar medidas adicionais para proteger o planeta e as pessoas dos efeitos do aquecimento global. Como o presidente Joe Biden disse, "podemos manter a meta de limitar o aquecimento global a 1,5° C  se nossas nações se unirem e se comprometerem a fazer sua parte com determinação e ambição".
Brasil e os Estados Unidos, como nações democráticas influentes com forte interesse em preservar o meio ambiente, assumiram o compromisso de cumprir seus respectivos papéis. Reduzir as emissões de carbono e metano e acabar com o desmatamento ilegal são metas que estão ao nosso alcance. A catástrofe climática de um país impacta todos em todos os lugares, afinal, as mudanças climáticas desconhecem fronteiras.
Por isso, os Estados Unidos estão dedicados a construir um futuro baseado na energia limpa, dentro e fora de casa, com a meta de zerar as emissões de carbono até 2050 no mundo todo. Mobilizando uma abordagem governamental global, já estamos trabalhando com nossos parceiros brasileiros para reduzir as emissões, proteger florestas e ecossistemas, além de garantir empregos bem remunerados e oportunidades em indústrias sustentáveis. O Brasil é um líder mundial na produção e uso de energia limpa e já tem a estrutura, o capital humano e a experiência para liderar esses esforços.

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Nos meus primeiros meses como cônsul-geral dos EUA para os Estados do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, pude testemunhar uma intenção verdadeira por parte dos governos municipais e estaduais, bem como do setor privado, de investir em um futuro mais limpo e sustentável. Durante uma visita recente que fiz a Salvador, junto com o Encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA, Douglas Koneff, soube, pelo governador, do papel de liderança da Bahia em energia renovável.
Essa é uma área em que nossos países convergem: ambos queremos responder às mudanças climáticas da forma mais eficiente, e a energia gerada de fontes renováveis é peça crucial. O governo do Espírito Santo também está empenhado em trabalhar na agenda ambiental, com o desenvolvimento de seu Programa Estadual de Mudanças Climáticas.
Os dois Estados, assim como o Rio, são membros da iniciativa Governadores Pelo Clima, assinada por 24 Estados brasileiros e o Distrito Federal. Trabalhamos para fortalecer nosso engajamento bilateral nas questões ambientais nos três Estados.

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Algumas das iniciativas mais sólidas na área climática estão acontecendo em nível local, principalmente na Cidade Maravilhosa. No dia 22 de setembro, o consulado se uniu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro para promover a bicicleta como meio de transporte urbano. Membros do corpo diplomático e ciclistas pedalaram por mais de 10 quilômetros do Arpoador ao Centro para demonstrar a viabilidade de práticas sustentáveis de locomoção.
No dia seguinte, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a expansão e integração dos 160 quilômetros de ciclovias na cidade, um claro exemplo de compromisso com a iniciativa. Estou ansiosa aguardando a cúpula Rio+30 Cidades, marcada para março do ano que vem, onde líderes de grandes municípios irão, juntos, discutir o papel de suas cidades no combate às mudanças climáticas.

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Por último, gostaria de ressaltar que empresas americanas presentes no Brasil também estão buscando operações mais verdes. Baker Hughes, Chevron, ExxonMobil, Halliburton, KimberlyClark, Hershey, AES Brasil e Alcoa, todas se comprometeram com práticas globais sustentáveis.
Enquanto as negociações sobre a questão climática nos altos escalões continuam a envolver o mundo, eu sigo confiante que a cidade e o Estado do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, assim como o país, poderão ser exemplos de liderança climática para um futuro mais seguro e brilhante.

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