Casagrande busca recursos com países para investir em projetos ambientais no ES

Your browser does not support the audio element. Casagrande busca recursos com paises para investir em projetos ambientais no ES

Em Glasgow, na Escócia, onde participa da COP26, ele conversou com A Gazeta e disse que fará quatro reuniões até sexta-feira (5) com outras nações para apresentar os projetos do Estado. Ele citou como exemplo esforços de reflorestamento, medidas de mitigação de impacto do aquecimento global e investimento em energias renováveis.

“Teremos um encontro com representações do governo americano, chinês e com a União Europeia. São encontros que vão possibilitar com toda certeza a apresentação de programas e projetos da bioeconomia, economia de baixo carbono, e certamente teremos capacidade de buscar financiamento para outros projetos além daqueles que fazemos no Espírito Santo”, afirmou.

Sobre as áreas de interesse do Estado para esses investimentos, Casagrande citou o projeto Reflorestar, que existe desde 2011 no Estado e que acompanha 285 mil hectares de regeneração de floresta. Além disso, ele espera que essas nações contribuam no financiamento de obras de adaptação às mudanças climáticas.

O Espírito Santo é o segundo Estado brasileiro com maior percentual de áreas de risco, segundo Casagrande. Por isso, diante de uma previsão de aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas cada vez mais volumosas, por exemplo, é preciso que sejam feitas obras para que os efeitos para as pessoas sejam mitigados.

“Assim que tivermos um plano organizado, a gente pode buscar recursos para investir mais em macrodrenagem e contenção de encostas e outras obras que possam prevenir os efeitos do aquecimento global”, ressaltou.

Governador Renato Casagrande na COP26 Crédito: Divulgação / Adriano Zucolotto/Governo-ES

O governador falou ainda em buscar investidores que queiram trazer empreendimentos de energias renováveis para o Brasil e também para o Estado.

Casagrande é presidente do Consórcio Brasil Verde, uma instância do Fórum de Governadores criada para participar da articulação política nacional e internacional a respeito das questões ambientais e do clima. O consórcio é formado por 22 governadores dos quais 13 devem participar da COP26. O presidente Jair Bolsonaro não irá ao evento.

FALTOU AUDÁCIA

O governador comemorou a assinatura do termo de compromisso do governo federal em zerar as emissões de carbono até 2050, mas disse que a meta intermediária, de reduzir em 50% até 2030, é "tímida".

“Nós compreendemos que até 2030, para a gente manter o mesmo compromisso assumido em Paris em 2015, tinha que que ser no mínimo 57% de redução até 2030. E é perfeitamente possível o Brasil alcançar até mais de 60%, e a gente defende 63%. Se conseguirmos zerar o desmatamento no Brasil, já vai ser de mais de 60%. Então achamos que esse meio do caminho até 2030 é um meio do caminho tímido que poderia ser de fato mais real, e podia ter uma audácia a mais pra gente pode de fato começar a reduzir as emissões de carbono na atmosfera”, avaliou.

Ele criticou ainda o fato de, mesmo assumindo esse compromisso, não apresentar um caminho para alcançá-lo. Ou seja, não há até o momento nenhuma diretriz objetiva que esclareça o passo a passo de como o país conseguirá alcançar e manter essa meta.

50% menos emissões até 2030 é uma das metas ambientais estipuladas pelo governo federal

“O Brasil precisa mostrar dia após dia que vai ter um caminho para chegar até 2030 e até 2050. Até porque até lá, muita gente que está no governo hoje não vai estar mais. Então é preciso que haja um caminho, que ano a ano a gente possa medir, um plano de redução das emissões, plano de mudanças climáticas nacional que a gente possa acompanhar”, apontou.

No Espírito Santo está sendo elaborado um plano estadual de redução de emissões que deve ficar pronto até o ano que vem. Ele deve envolver, além do governo, a academia e o setor produtivo. O objetivo é justamente ter parâmetros e poder medir a evolução da redução das emissões de carbono no Estado para atingir a neutralidade até 2050.