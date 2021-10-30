Entenda por que Brasil chega desacreditado à cúpula do clima COP26

SÃO PAULO - Diz a sabedoria tradicional que ninguém sabe o que vai sair de cabeça de juiz ou barriga de mulher grávida (isso antes dos exames genéticos e de ultrassom). De representantes do governo Jair Bolsonaro na COP26, é quase certo que brotarão ideias fadadas a aumentar o descrédito do Brasil.

O país nada tem de positivo para mostrar na reunião de cúpula sobre a crise do clima em Glasgow, Escócia, a partir de domingo (31). De resultados negativos e descalabros, há abundância. Lá chegaremos como párias, e não sem motivo.

De partida, o governo brasileiro faz péssima figura no que mais importa para conter o aquecimento global em 1,5ºC acima da temperatura média antes da Era Industrial: emissões de carbono. O mundo precisa neutralizá-las por volta de 2050, mas iniciando drástica redução já em 2030, objetivo implausível à sombra do recorde registrado em 2020, apesar da parada geral pela pandemia.

Queimada de pasto no município de Novo Progresso, no estado do Pará Crédito: Fotoarena/Folhapress

Pelo ritmo presente, a atmosfera se aquecerá mais de 2ºC, possivelmente chegando a 2,5ºC ou até 3ºC, com aceleração preocupante de eventos climáticos extremos, como secas, inundações e incêndios. Isso mesmo se todas as promessas de governos nacionais forem cumpridas.

Num gráfico que repercutiu nos últimos dias, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma, ou Unep, em inglês) apresenta o Brasil como único país significativo a piorar metas assumidas para esta década. A imagem está no relatório "The Heat is On" (o aquecimento está ligado), lançado na terça-feira (26).

A manipulação da meta voluntária nacional (conhecida como NDC) começou em dezembro do ano passado. Embora reconfirmando o propósito de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025 e 43% até 2030, o Planalto deu uma pedalada climática digna da gambiarra de Paulo Guedes para furar o teto de gastos.

Em termos absolutos, os percentuais, embora inalterados, implicarão emissão adicional de 500 milhões de toneladas de CO2-equivalente (CO2eq) e 400 milhões de CO2eq, respectivamente. Não é mágica, é esperteza: o governo mudou a base de cálculo, mexendo na metodologia que estima a produção dos gases.

A premissa do Acordo de Paris (2015) era que os signatários melhorassem progressivamente seus compromissos de descarbonização. Só o Brasil se acha no direito de retroceder, ainda que manipulando dados de maneira furtiva, o que faz sua confiabilidade aos olhos dos negociadores em Glasgow descer mais um degrau para o porão da irrelevância.

As manobras não se resumem ao palácio do Planalto. No Congresso, prosperou um projeto de lei da senadora ruralista Kátia Abreu (PP-TO) que, sob o manto de melhora nas metas brasileiras para 2025 e 2030 (aumento dos percentuais respectivos de redução para 43% e 50%), contrabandeava a possibilidade de, por decreto, o governo rever a projeção de emissões em 2025.

Dito de outro modo, mais margem para prestidigitação de números. A agenda antiambiental segue a todo vapor no Parlamento sequestrado pelos interesses retrógrados do centrão, como provam repetidas tentativas para descaracterizar e afrouxar normas do Código Florestal de 2012.

Não estranha, num país que tem um quinto do PIB proveniente do agronegócio e 40% do Congresso afiliado à bancada ruralista, onde pontificam pecuaristas. A vanguarda do atraso, que tem grande superposição com a bancada BBB (boi, bala e Bíblia), à qual se deveria agregar mais um B, de bolsonarista.

Um objetivo todos comungam com o Planalto, deixar correr solto o desmatamento da floresta amazônica (20% já destruídos) e do cerrado (50% devastados). Eis o que essa aliança ecocida tem para exibir em Glasgow: aumentos seguidos nas taxas de desmatamento e queimadas durante os 34 meses de Bolsonaro na Presidência.

Computadas todas as emissões pelo agro, do desmate ao metano produzido no ventre de bovinos, o setor responde por quase três quartos (72%) da poluição climática brasileira. Eterno produtor de commodities, o país ocupa o quarto lugar entre aqueles que mais emitiram carbono ao longo da história -não para se desenvolver, mas queimando o capital natural de biodiversidade e serviços ambientais com baixa geração de empregos.

Não é folha corrida que facilite a ninguém pedir dinheiro para outros governos. Foi o que anunciou pretender o ministro neófito do Meio Ambiente e chefe da delegação brasileira para a COP26, Joaquim Leite, como ponto de partida para a negociação.

Embora não vá a Glasgow, o vice-presidente Hamilton Mourão entoou a mesma ladainha de que o Brasil precisa ser "combativo" e demandar recompensa por manter a floresta em pé -diz o general que torrou R$ 550 milhões em operações militares cenográficas para combater desmatamento, sem conseguir contê-lo.

A incoerência mais gritante do Planalto no que respeita a financiamento internacional está no Fundo Amazônia. Por implicância ideológica, Bolsonaro paralisou o programa de remuneração por desmatamento evitado mantido pela Noruega e pela Alemanha, congelando a utilização de R$ 2,9 bilhões já depositados.

Bolsonaro desembarca na Itália para Cúpula do G20 Crédito: Alan Santos/PR

É tenebroso o retrospecto da Presidência em qualquer tópico relacionado com florestas. Ibama e ICMBio, encarregados de fiscalizar e promover a conservação, foram manietados pelo passador de boiadas Ricardo Salles, alijados das incursões amazônicas por Mourão e asfixiados por Bolsonaro com torniquete nas verbas e reposição de pessoal.

O presidente também se recusa a demarcar e homologar novas terras indígenas (TIs) e quilombolas. Além de ser precondição para a sobrevivência cultural e física dos vários povos, como manda a Constituição, elas apresentam índices de desmatamento (2%) muito menores que os observados nos biomas em geral.

Nessa recusa Bolsonaro conta com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. A Corte se omite na decisão sempre adiada sobre a controversa tese do marco temporal, que na prática inviabilizaria o mandato constitucional (a carta de 1988 dava prazo até 1993 para homologar todas as TIs).

Sem ter o que apresentar na COP26, o governo Bolsonaro produziu novo exemplo da única coisa em que se destaca: notícias enganosas, se não fraudulentas. Na segunda-feira (25), uma cerimônia lançou o programa Crescimento Verde -que não tem metas, detalhes, custos nem fontes de financiamento.

Da boca de bolsonaristas em Glasgow sairão apenas palavras, desprovidas de lastro na realidade e inspiradas em doutrinas conspiratórias perenes entre militares. Para rebentos da ditadura militar, a questão ambiental é um pretexto de potências estrangeiras para impedir o desenvolvimento nacional.