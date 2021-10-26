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Aquecimento Global

Aumento de temperatura pode chegar a 2,7 graus no século, alerta ONU

A duas semanas da COP26 em Glasgow, na Escócia, Organização Meteorológica Mundial diz que mundo está bem longe de conter aumento das temperaturas

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:23

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 out 2021 às 14:23
Termômetros marcando 39 graus em Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29)
Termômetros marcando 39 graus em Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29) Crédito: Vitor Jubini
Os compromissos atuais com o corte de emissões de gases de efeito estufa colocam o planeta a caminho de um aumento médio de temperatura de 2,7 graus Celsius neste século, diz relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira (26). Trata-se de outro alerta contundente antes de negociações cruciais sobre o clima.
Os governos estarão sob os holofotes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) da semana que vem, para cumprir prazo deste ano de se comprometerem com metas de corte mais ambiciosas. Essa pode ser a última chance de encaminhar o mundo a manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, preferencialmente em 1,5ºC.
Enquanto eventos climáticos extremos, que vão de incêndios florestais a inundações, atingem países de todo o mundo, um relatório da ONU de agosto alertou que o aquecimento global provocado pelas emissões de gases de efeito estufa pode romper a marca de 1,5ºC nas próximas duas décadas.
Mas, nessa segunda-feira (25), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que é "incerto" se a rodada mais importante de conversas da ONU desde o Acordo de Paris de 2015 renderá os pactos necessários para se combater a mudança climática.
Antes da reunião de duas semanas que começa em Glasgow, na Escócia, no domingo (31), a Organização Meteorológica Mundial (OMM) informou que as concentrações de gases de efeito estufa atingiram um recorde no ano passado e que o mundo está "bem longe" de conter o aumento das temperaturas.

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