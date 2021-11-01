  • COP26: Bolsonaro diz que Brasil não é parte do problema das mudanças climáticas
COP26: Bolsonaro diz que Brasil não é parte do problema das mudanças climáticas

De fora da lista de líderes mundiais que discursaram na abertura da COP26, Bolsonaro está em Pádua, na Itália, após ter participado da cúpula do G20
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:12

Bolsonaro em vídeo gravado para a COP26 Crédito: Reprodução | TV Brasil
Por meio de um vídeo gravado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, na manhã desta segunda-feira (1º) durante a COP26, que o Brasil "sempre foi parte da solução, não do problema" no combate às mudanças climáticas.
O discurso, registrado previamente, foi presentado durante um evento paralelo dedicado ao Brasil na convenção do clima em Glasgow (Escócia).
O encontro dos líderes, aberto no domingo (31), foi marcado nesta segunda por discursos sobre a urgência da crise climática.
De fora da lista de líderes mundiais que discursaram na abertura da COP26, Bolsonaro está em Pádua, na Itália, após ter participado da cúpula do G20.
Na fala, Bolsonaro citou o Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado na semana passada, que tem um dos principais objetivos, segundo o presidente, a geração de "empregos verdes".
O presidente encerrou o vídeo com o aviso de que atribuiu ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o papel de anunciar as metas do país no combate às mudanças climáticas.

