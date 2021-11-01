Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsonaro diz que deu pisão no pé de Merkel após encontro 'excelente'
Chanceler da Alemanha

Bolsonaro diz que deu pisão no pé de Merkel após encontro 'excelente'

O presidente afirmou que não conseguiu conversar com Joe Biden, dos Estados Unidos, o mais importante líder do mundo, ao longo do evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 nov 2021 às 15:30

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:30

Bolsonaro desembarca na Itália para Cúpula do G20
Bolsonaro na Itália para Cúpula do G20 Crédito: Alan Santos/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, revelou nesta segunda-feira que deu um pisão no pé da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, após um encontro "excelente", nas suas palavras, com a líder do país europeu durante a cúpula do G20. "Dei uns passos em retaguarda e pisei no peito do pé dela. Ela olhou pra mim e falou 'só podia ser você", relatou Bolsonaro a jornalistas após receber o título de cidadão de Anguillara Veneta, cidade no interior da Itália.
"À noite quis o destino que eu ficasse, entre eu (sic) e ela, o colega da Coreia. Ela me chamou para conversar por trinta minutos, quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro", disse ainda o presidente sobre Merkel.
Por outro lado, Bolsonaro afirmou que não conseguiu conversar com o presidente norte-americano, Joe Biden, o mais importante líder do mundo, ao longo do evento.
Os dois têm uma relação distante, sobretudo após o chefe do Executivo, em um gesto inusual na liturgia da política internacional, ter declarado apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, derrotado por Biden.
"Ele parece que está bastante reservado pra todo mundo. Fala muito pouco, diferentemente do Trump. Mas, para nós, interessa sim uma política cada vez maior de aproximação com os Estados Unidos, como se fosse uma continuidade do que fazíamos com o Trump", comentou Bolsonaro sobre a relação bilateral durante a entrevista. "Não queremos recursos, nada dos Estados Unidos. O que nós precisamos é aprofundar em muitas coisas, alguns acordos", acrescentou, sem dar detalhes sobre o encontro que teve com o enviado especial da Casa Branca para assuntos do clima, John Kerry.

POPULARIDADE

A uma jornalista italiana, por meio de um intérprete, Bolsonaro ainda tentou transmitir a ideia de grande popularidade. "O povo me ama. Viu quanta gente nos meus passeios de moto?", perguntou, sem citar pesquisa de intenção de voto que mostram que o governo terá dificuldade do governo em conquistar a reeleição.

LEIA MAIS SOBRE A VIAGEM DE BOLSONARO

Bolsonaro cita acusação de genocídio em conversa com diretor da OMS

Equipe que escoltava Bolsonaro agride jornalistas em passeio com tumulto na Itália

Bolsonaro 'pula' evento e esnoba príncipe Charles no final do G20

Mercado toda vez nervosinho atrapalha muito o Brasil, diz Bolsonaro

Manifestantes anti-Bolsonaro e polícia entram em confronto em Pádua

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro alemanha Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados