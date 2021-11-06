Os governadores e a sociedade civil sustentam o Brasil em Glasgow

Ainda bem. Era preciso tirar o Brasil da contramão. Uma rede de mais de 200 líderes da sociedade civil resultou em propostas contidas na iniciativa denominada “Uma Concertação pela Amazônia”. Com mais de 250 especialistas, a Coppe-RJ articulou e produziu o documento “Clima e desenvolvimento - visões do Brasil em 2030”. E a jovem indígena Txai Suruí representou o Brasil na abertura e evidenciou a importância dos povos originários na proteção da Amazônia e na mitigação das mudanças climáticas. 40 lideranças indígenas do Brasil desembarcaram na COP26.

Tudo somado, a transformação das propostas em ações concretas, no retorno ao Brasil, vai precisar do fortalecimento da ação dos governadores e do edifício institucional do federalismo brasileiro. O federalismo bolsonarista é de confronto e exclusão, e não de cooperação intergovernamental.

A União se ausentou da coordenação das ações dos três níveis de governo. Toma decisões autocráticas e confronta governadores e prefeitos. Neste contexto, foram criados os fóruns de governadores e de prefeitos - tanto no combate à pandemia, quanto nas ações governamentais em formato de consórcios. Agora, a mesma direção está sendo trilhada nas ações de mudanças climáticas. É preciso persistir.

Tudo evidencia que o fortalecimento da federação, pilar permanente do edifício político brasileiro, deveria ser o principal componente de um esforço - agora, em 2022 e depois -, para criar âncoras políticas e acumular condições estáveis de governabilidade. Com ele, tem-se um instrumento poderoso e eficaz para reconstruir a coesão social e para a governabilidade, com o Congresso Nacional. Recuperar a função política e institucional do federalismo como instância de interlocução e negociação – vale dizer, de mediação política para a efetividade governamental.

A ação nacional de mitigação das mudanças climáticas e de transição para a economia verde precisa da reconstrução pactuada e negociada de um arcabouço institucional centrado no conceito, prática e processo do federalismo cooperativo, substituindo o modelo atual de federalismo competitivo, assimétrico e de confronto.