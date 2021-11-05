A árvore que o príncipe Charles plantou no Espírito Santo

Príncipe Charles planta árvore em Aracruz durante visita ao Espírito Santo, em 1991 Crédito: Arquivo/A Gazeta

Nesta quinta-feira (4), o governador Renato Casagrande (PSB), que está na Escócia para participar da COP-26 (26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), mostrou uma foto ao príncipe de como ficou a árvore 30 anos depois:

Árvore pau-brasil plantada pelo príncipe Charles em Aracruz Crédito: Secom/ES

Governador Renato Casagrande mostra, no celular, foto de árvore plantada pelo príncipe Charles em Aracruz ao herdeiro do trono britânico Crédito: Adriano Zucolotto/Secom ES

Espera-se que a ida a Glasgow renda frutos. E não estou falando do fruto do pau-brasil, que é uma espécie de vagem. A estratégia dos governadores, que se reuniram com Charles na ausência de Bolsonaro – o presidente da República não foi à COP – é que o futuro monarca ajude a atrair recursos para o financiamento de projetos ambientais no Brasil.

Casagrande, que preside o Consórcio Brasil Verde, uma iniciativa dos governadores, viajou para a Europa no último dia 29. Quem está à frente do Executivo estadual é a vice, agora governadora em exercício, Jacqueline Moraes (PSB).

E os críticos de Casagrande não perderam a oportunidade. Basicamente, a tônica é a seguinte: "Tal coisa acontecendo no Espírito Santo e o governado está na Europa".

"Tal coisa" pode ser qualquer dissabor doméstico, depende de quem critica, mas frequentemente trata-se de episódios de crimes cometidos em terras capixabas. "Foi passear na Escócia por nove dias com o dinheiro do povo", bradou Capitão Assumção (Patriota) esses dias na Assembleia Legislativa.

Sob o governo de Jair Bolsonaro, o filme do Brasil (e as florestas também) anda meio queimado no exterior quando o assunto é o meio ambiente.

Na COP, no entanto, apesar dos diálogos travados por governadores, quem tem o poder da caneta para aderir ou não a iniciativas com o objetivo de refrear as mudanças climáticas é o governo federal. Lá, quem representa o país são o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o das Relações Exteriores, Carlos Alberto França.

O Brasil se comprometeu, durante a conferência, com o corte em 30% de emissões de metano até 2030. O gás corresponde a 17% das emissões causadoras do efeito estufa e é mais nocivo que o gás carbônico. O acordo não prevê punições a quem o descumpra e há certo ceticismo sobre o empenho brasileiro em alcançar o percentual. Vamos deixar a meta aberta ...