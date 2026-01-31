Estrutura produtiva capixaba: quais são as tendências a partir da reforma tributária?

O Espírito Santo está diante de uma mudança que não é apenas tributária, mas estrutural. Durante décadas, nossa economia se apoiou em dois pilares: de um lado, a indústria extrativa e de semielaborados — minério de ferro, celulose, aço, petróleo, rochas ornamentais — e, de outro, um setor terciário impulsionado por incentivos fiscais, que transformou o Estado em um polo de comércio atacadista, importação e logística.





Esse arranjo nasceu sob o ICMS e o princípio da origem, que permitiam ao Estado arrecadar mesmo quando o consumo acontecia em outras regiões. Mas a reforma tributária, com o novo IBS e a lógica do destino, muda radicalmente esse jogo.

O coração do modelo atual, baseado em vantagens fiscais, começa a perder força. Centros de distribuição que prosperaram pela “logística fiscal” terão de se reinventar, porque a guerra tributária se encerra e a competitividade passa a depender de eficiência real: portos mais ágeis, rodovias bem conectadas, tecnologia de ponta. Não basta mais ser barato no imposto, será preciso ser rápido e eficiente na entrega. Quem não fizer essa transição corre o risco de ver seus galpões esvaziarem.

Na indústria de commodities, o impacto também é profundo. O status de Estado produtor deixa de garantir arrecadação direta, e os benefícios vinculados ao ICMS perdem relevância. Ainda assim, há uma janela até 2043, quando os estados poderão cobrar contribuição sobre produtos primários e semielaborados.

É um prazo que deve ser usado com inteligência: não para manter o modelo como está, mas para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, transformando minério em produtos siderúrgicos mais complexos, celulose em bioprodutos, e rochas ornamentais em design e tecnologia. O desafio é sair da dependência da exportação bruta e adensar as cadeias produtivas.

Ao mesmo tempo, setores que sempre sofreram com a complexidade tributária ganham fôlego. Serviços de tecnologia da informação, consultoria, BPO, turismo e lazer passam a competir em condições mais justas, beneficiados pela simplificação e pela eliminação da cumulatividade.

Vitória pode se consolidar como polo financeiro e de saúde, enquanto nosso litoral e montanhas recebem estímulos indiretos para se tornarem destinos turísticos mais fortes e competitivos. A reforma, nesse sentido, premia o valor agregado e a inteligência econômica.

O Espírito Santo, portanto, precisa decidir se continuará preso ao passado ou se abraçará o futuro. A transição não será simples: a arrecadação pode oscilar, municípios sentirão o impacto, e a disputa por recursos do FNDR será acirrada. Mas é justamente nesse momento que o estado deve se organizar, apresentar projetos estruturantes e garantir que não fique para trás.

Área em Aracruz onde ficará a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil. Crédito: THIAGO DE BARROS/GOVERNO DO ES

Pernambuco já mostrou com o Porto Digital que é possível reinventar-se; o Pará busca transformar sua mineração em indústria. Nós também temos a chance de escolher: ser apenas corredor de commodities ou laboratório de inovação.

O fio condutor é claro: a reforma tributária desmonta o modelo baseado em incentivos fiscais e coloca o Espírito Santo diante da necessidade de construir uma nova matriz produtiva. Se soubermos usar a janela fiscal para financiar a modernização, investir em logística eficiente e apostar em serviços de alto valor agregado, poderemos garantir um crescimento mais estável e duradouro. O futuro capixaba dependerá da coragem de trocar o benefício fiscal pela inteligência competitiva.

