Sávio Bertochi Caçador
Sávio Bertochi Caçador
É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

Desenvolvimento regional capixaba: onde a riqueza vai morar depois da reforma tributária?

A reforma tributária é o catalisador que obriga o Espírito Santo a construir uma base econômica que dependa menos de incentivos e mais de eficiência

Vitória
Publicado em 17/01/2026 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.