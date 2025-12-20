Sávio Bertochi Caçador
Sávio Bertochi Caçador
É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

Fim dos incentivos fiscais? O ES vai precisar de um choque de renda para vencê-lo

Para que o imposto de destino funcione plenamente, precisamos de mais consumidores e, crucialmente, de trabalhadores qualificados para os empregos de alta complexidade criados

Vitória
Publicado em 20/12/2025 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.