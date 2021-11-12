Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro embarca para viagem aos Emirados Árabes, Bahrein e Qatar
Acompanhado de Guedes

Bolsonaro embarca para viagem aos Emirados Árabes, Bahrein e Qatar

A visita, que deve se estender até a próxima quinta-feira (18), mira a atração de investimentos privados ao Brasil. É a segunda passagem de Bolsonaro por países da região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:35

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:35

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: José Dias/PR
O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta sexta (12) para uma viagem que passará pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Bahrein e pelo Qatar. A visita, que deve se estender até a próxima quinta-feira (18), mira a atração de investimentos privados ao Brasil. Trata-se da segunda passagem de Bolsonaro por países da região. Ele já esteve na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e no Qatar em 2019.
"A visita se insere num vetor de política externa que atribui aos países árabes e do Golfo uma importância primeira", disse o secretário de Negociações Bilaterais para o Oriente Médio, Europa e África, Kenneth Félix da Nóbrega. Ele afirmou ainda que será uma chance de dialogar com essas nações sobre o pós-pandemia.
Bolsonaro fará escala em Lisboa na noite desta sexta e seguirá da capital portuguesa a Dubai, um dos sete emirados, onde deve desembarcar no sábado (13). O ministro da Economia, Paulo Guedes, é uma das autoridades que acompanham o presidente. A lista completa da comitiva não foi divulgada pelo Itamaraty.
No dia seguinte, o líder brasileiro deve visitar o pavilhão da Embraer na Dubai Air Show. Bolsonaro também deve se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, e visitar uma planta da BRF.
Na segunda (15), Bolsonaro participa do Dia do Brasil e do Fórum Brasil de Investimentos, na Expo Dubai. Depois, deve ter audiência com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, o sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. No dia seguinte, o presidente desembarca em Manama, no Bahrein.
A expectativa é a de que ele seja recebido pelo rei Hamad bin Isa Al Khalifa e acompanhe a inauguração do prédio da embaixada brasileira. Na quarta-feira (17), Bolsonaro segue para Doha, no Qatar, onde terá reunião com o emir Tamin Bin. O presidente deve visitar ainda o estádio Lusail, sede da final da Copa do Mundo de 2022, e participar de reunião com representantes da Fifa.
A viagem se encerra em 18 de novembro, quando Bolsonaro retorna ao Brasil. Nesta sexta, o presidente condecorou uma série de autoridades da região, com honrarias da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
Ele concedeu o grande colar da ordem ao rei do Bharen, ao emir de Dubai, ao príncipe herdeido de Abu Dhabi e ao emir dos Emirados Árabes Unidos, sheik Khalifa bin Zayed al Nahyan.

Veja Também

Busca por Moro no Google cresce 900% após filiação e encosta em procura por Bolsonaro

Conexão entre Bolsonaro e Trump ameaça as eleições brasileiras, diz NYT

PRTB formaliza convite de filiação a Bolsonaro e seus filhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados