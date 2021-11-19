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Juiz manda vereador apagar post com acusação contra vice-governadora do ES

Defesa de Jacqueline Moraes apresentou queixa-crime, apontando que parlamentar usou "montagem criminosa" com "informações falsas"

Públicado em 

19 nov 2021 às 08:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vice-governadora Jacqueline Moraes fala sobre os desafios da liderança feminina
Vice-governadora Jacqueline Moraes  Crédito: Secom-ES/Divulgação
O juiz Luiz Guilherme Risso, da 2ª Vara Criminal de Vitória, determinou que o vereador de Vitória Gilvan da Federal (Patriota) apague publicação no Instagram em que cita a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB).
Na queixa-crime apresentada pela defesa da vice-governadora, o advogado Raphael Câmara sustenta que "em montagem criminosa, o querelado apela para a sobreposição de imagens da vítima e do senhor presidente da República, inserindo afirmações falsas que buscam – na intenção dolosa do autor do fato – indicar que a senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo enriqueceu após o exercício de mandato de vereadora e o fez ilicitamente, a sugerir claramente a prática do grave crime de corrupção passiva".
Na publicação, Gilvan diz que a socialista tem "fazendas e fazendas". Jacqueline Moraes já foi camelô e vereadora em Cariacica. Mora em um bairro simples da cidade.
Na decisão, liminar (provisória), o juiz registra que "trata-se de decisão precária, destituída de qualquer análise de mérito e embasada em uma análise de proporcionalidade em sentido estrito e do risco de prejuízo a direito fundamental da personalidade".

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Ou seja, o magistrado não entrou no mérito da questão, mas achou por bem que a postagem seja retirada logo do ar, uma vez que as redes sociais têm amplo alcance e, quanto mais o tempo passa, maior o dano à vítima.
A decisão é datada desta quinta-feira (18). Gilvan tem 24 horas para cumpri-la, sob pena de incorrer em desobediência. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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