Curtas políticas: preço da gasolina no ES aumentou 55% em um ano

Alta no preço da gasolina é um dos principais fatores que afetam o bolso dos brasileiros Crédito: Victor Adams/Sindipetro

Este é um assunto econômico, mas que, principalmente em ano pré-eleitoral, tem também um componente político. A inflação galopante no país afeta, sobretudo, o preço da gasolina, regulado pelo mercado internacional e impactado pela desvalorização do real frente ao dólar.

Levantamento da agência de dados Fiquem Sabendo mostra que o preço do combustível no Espírito Santo aumentou 55% de outubro de 2020 a outubro de 2021, acima da média nacional, de 46%.

Além disso, o estado aparece em terceiro na escala de aumentos, atrás apenas de Bahia (57%) e Piauí (56%).

REAÇÕES

Para variar, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) colocou a culpa do aumento no preço dos combustíveis nos governadores. É incrível como o país, presidencialista e com um pacto federativo bastante centrado em Brasília, é, de acordo com o presidente, suscetível a ações de todos, menos do próprio chefe do Executivo federal.

De qualquer forma, o vilão eleito por Bolsonaro é o ICMS, imposto estadual que incide sobre a gasolina. Ocorre que o percentual do imposto não foi alterado nos últimos anos, logo, embora os estados arrecadem mais quando o valor da gasolina sobe, não foi a cobrança do tributo que fez isso acontecer.

LIMINAR NEGADA

O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) alega que foi transferido de local de trabalho, o que o impede de ter dois empregos, o de parlamentar e o de delegado da Polícia Civil e credita isso a "perseguição política". Ele foi à Justiça para reverter o quadro.

A juíza Sayonara Couto Bittencourt registrou que "sobre a alegação de que a transferência inviabilizaria o exercício de seu mandato eletivo de vereador, observa-se que o impetrante não trouxe qualquer prova quanto ao suposto prejuízo (...) Ademais, se não houver conciliação da carga horária dos cargos que exerce, tal acumulação deverá ser considerada ilícita, devendo o servidor ser instado a se afastar do cargo efetivo". E negou a liminar (decisão provisória) pretendida pelo vereador.

O salário que Piquet recebe como delegado é de R$ 14.474,38 brutos. O salário de vereador é de R$ 8.966,27, também brutos. Se pedir licença, ele pode optar por receber o salário da Polícia Civil em vez do que é pago pela Câmara.

Piquet entrou em contato com a coluna. "Não sou político de carreira, sou delegado concursado e mandato não é emprego, é um munus público temporário", afirmou.

"O ato questionado (a remoção para o plantão da Delegacia de Homicídios, de outubro de 2021) afronta a lei nacional 12.830/2013, que proíbe a remoção de delegados sem fundamentação plausível e específica. Tal lei não foi considerada na decisão de primeiro grau. Aplicou-se o estatuto dos servidores públicos, uma norma geral que não serve para o meu caso", complementou. Ele também argumentou que a decisão tratou, na fundamentação, de uma remoção datada de 2019. O vereador recorre ao Tribunal de Justiça.

AMIGOS E RIVAIS

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), pré-candidato ao governo do estado, segue em périplo por municípios do estado. Nesta segunda-feira (22), um destino chama a atenção. O redista vai falar na Câmara de Cariacica,

O Legislativo municipal é presidido por Lelo Couto, que é do DEM, mesmo partido do prefeito Euclério Sampaio , que é aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB).

JUIZ ACUSADO DE COAGIR VÍTIMA DE ASSÉDIO

O juiz Marcelo de Sousa Noto, que atuava em Presidente Kennedy e está afastado das funções, é acusado de coagir uma mulher a mudar o depoimento prestado num caso de assédio. A vítima apontou outro juiz, Vanderlei Ramalho Marques, colega de Noto, como assediador.

"Faça essa gentileza como sendo um pedido meu. Você disse para mim que a juíza insistiu para você depor. Fala que foi um mal-entendido. A carreira dele está em jogo, 20 anos de magistratura", escreveu Noto em mensagem via WhatsApp à vítima, que trabalhava como vigilante.

No dia do depoimento, o juiz insistiu, de acordo com a transcrição de mais mensagens de WhatsApp enviadas à testemunha de acusação: "Bom dia, gata. Pensou naquilo que eu lhe pedi ontem? Diga, princesa, só responde, amore".

A vítima mostrou os prints das conversas e disse que não foi pressionada "pela juíza" a acusar Vanderlei Ramalho.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Marcelo Noto por coagir a mulher começou a ser julgado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A relatora do caso, desembargadora Janete Vargas Simões, entendeu que o juiz intimidou e amedrontou a testemunha.

O desembargador Samuel Meira Brasil Jr. pediu vista, adiando o desfecho do caso.