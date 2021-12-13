Republicanos anuncia Erick Musso como pré-candidato ao governo do ES

O Republicanos planeja lançar candidato ao governo do Estado e ao Senado pelo Espírito Santo nas eleições de 2022. A informação foi dada pelo presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira, em coletiva de imprensa em Vitória nesta segunda-feira (13).
Pereira afirmou que o deputado estadual Erick Musso, que é presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), é pré-candidato ao governo do Estado.
O presidente nacional do Republicanos afirmou também que o partido tem dois nomes para disputar o Senado no Estado e que será escolhido um: o deputado federal Amaro Neto ou ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli.
"Hoje deixamos esses dois nomes para avaliação da sociedade capixaba", afirmou Pereira na coletiva.
O anúncio foi feito ao lado das principais lideranças do partido no Estado, como Erick e Amaro, além do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
* Com informações da colunista Letícia Gonçalves