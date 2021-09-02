Polícia Federal cria grupo de elite para situações de alto risco no ES

Os policiais selecionados vão receber treinamento no COT da Polícia Federal em Brasília Crédito: PF/Divulgação

Polícia Federal no Espírito Santo acaba de criar seu Grupo de Pronta Intervenção (GPI), que será empregado em situações de risco diferenciado, ou seja, aquelas que exijam a utilização de armas e técnicas especiais.

O GPI, composto por 14 policiais federais, atuará em todas as situações em que haja risco acima da média das ações rotineiras, seja em razão da periculosidade do alvo ou dos crimes a eles imputados, seja em razão da sensibilidade do local de cumprimento da medida.

Alguns exemplos da atuação do GPI são ações que envolvam a repressão a crimes violentos, em especial assaltos a bancos e roubo de cargas; escolta de presos de altíssima periculosidade; incursões, cercos, bloqueios e operações policiais em ambientes hostis de alto risco; e prisão de policiais, dentre outras situações especiais.

O GPI terá, também, papel decisivo de apoio à força-tarefa que está sendo criada pela PF para combater o tráfico de armas e drogas no Estado. O GPI poderá atuar de forma ostensiva na realização de incursões e prisões, após a realização de investigações pela força-tarefa.

Os policiais foram submetidos a processo seletivo rígido, que envolveu a realização de testes físicos, exames médicos e de higidez psicológica, consultas à Corregedoria Regional e ao Setor de Inteligência Policial.

Os policiais selecionados vão receber treinamento no Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal em Brasília , considerada uma das melhores forças táticas policiais do mundo. Eles já participaram de cinco dias de alinhamento e retornarão para conclusão dos treinos, que duram cerca de dois meses e exigem muito do policial.