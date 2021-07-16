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Leonel Ximenes

Saiba o que mais preocupa o novo superintendente da PF no ES

Em entrevista à coluna, Eugênio Ricas relacionou suas prioridades no cargo para o qual foi nomeado nesta sexta (16)

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:49

Públicado em 

16 jul 2021 às 17:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Eugênio Ricas está terminando sua gestão como adido da PF em Washington, EUA
Eugênio Ricas está terminando sua gestão como adido da PF em Washington, EUA Crédito: Álbum pessoal
Além do que chama de “vocação natural” da Polícia Federal, que é o enfrentamento à corrupção, o futuro superintendente da PF no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, adianta que o combate ao tráfico de drogas e a repressão aos armamentos pesados merecerão atenção especial da sua gestão.
Ricas, em conversa com a coluna direto dos Estados Unidos, onde exerce o cargo de adido da PF em Washington, diz que se preocupa particularmente com a quantidade de armas pesadas que chegam aos morros da Grande Vitória. “Parte desse armamento vem de outros países, como os fuzis, procedentes dos Estados Unidos”, conta.
A nomeação de Ricas para o novo cargo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16). Ele fica como adido na capital norte-americana até o fim deste mês e chegará ao Espírito Santo no dia 1º de agosto. A posse deve ser no dia 3 de agosto, mas essa data ainda pode mudar.

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Com a experiência de quase três anos nos EUA, o delegado federal afirma que pode trazer para o Estado algumas práticas das agências de segurança norte-americanas. Uma delas é o trabalho conjunto e o treinamento permanente.
“Acredito muito no trabalho integrado e compartilhado, na força-tarefa. Aqui observei o treinamento e a integração de todas as agências de segurança dos EUA, e esse trabalho também pode ser feito no Espírito Santo com todas as forças de segurança”, analisa Ricas.
Para ele, o treinamento nunca é demais, assim como a integração: “O crime organizado sempre vai vencer se as polícias não trabalharem em conjunto”, alerta.
O futuro superintendente ainda não marcou uma reunião com a cúpula de Segurança do Espírito Santo. Ele adianta que primeiramente vai se reunir com sua equipe e depois vai procurar as autoridades de Segurança do Estado e os Poderes. Em relação ao secretário de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, Ricas é só elogios: “Tenho uma boa relação com ele, trata-se de um excelente profissional”.

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Ele já se encontrou com o atual superintendente da PF no ES, Jairo Souza da Silva, que está nos Estados Unidos fazendo um curso. Ricas espera encontrar uma Superintendência organizada: “A equipe é excepcional, muito preparada. A Superintendência está muito organizada. O trabalho será de continuidade, com algumas mudanças de estilo”, adianta.
O delegado federal, que é mineiro, diz que ficou muito feliz por assumir o novo cargo no Espírito Santo, Estado que adotou e onde exerceu cargos importantes em governos anteriores, como o de secretário estadual da Justiça.
"Fiquei muito feliz com essa oportunidade, estou animadíssimo. O Espírito Santo é um Estado que eu amo, onde quero viver e contribuir para que seja mais pacífico"
Eugênio Ricas - Futuro superintendente da PF no ES

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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