Polícia Federal fecha pedreira irregular em Afonso Cláudio

PF e Agência Nacional de Mineração em fiscalização de pedreira em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Polícia Federal do ES

A pedreira fica situada em uma área de, aproximadamente, 43.000 metros quadrados na localidade de Alto Rio Cobra, em Afonso Cláudio. Durante a ação da polícia foram apreendidos equipamentos de lavra e identificados os responsáveis, além do encerramento da atividade ilícita. A polícia não informou quantas pessoas foram detidas.

Segundo a polícia, a ação fiscalizatória contou com a participação de quatro policiais federais e dois especialistas em recursos minerais da Agência Nacional de Mineração.

PF fiscaliza pedreira ilegal em Afonso Cláudio

CRIMES CONTRA A UNIÃO

Os investigados responderão pelos crimes tipificados nos artigos 55 da lei 9.605/98 e 2º da lei 8.176/91. As penas somadas chegam a seis anos de detenção.

De acordo com o artigo 55, "executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida" tem pena de detenção que varia de seis meses a um ano, além de multa.