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BR 101

Carga de madeira transportada ilegalmente é apreendida em Sooretama

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o volume de madeira transportado era a de aproximadamente 25m³; a carga seguia da Bahia para o Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:12

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:12

PRF apreende madeira nativa transportada ilegalmente na BR 101
PRF apreende madeira nativa transportada ilegalmente na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF
Uma carga de madeira irregular foi apreendida, nesta terça-feira (4), em Sooretama, Norte do Espírito Santo. O produto estava em um caminhão que foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 100, da BR 101.
Segundo a PRF, agentes abordaram o veículo e constataram que a carga transportada se tratava de madeira nativa serrada em forma de dormentes. O condutor do veículo, que viajava sozinho, não apresentou nenhuma documentação, seja licença específica para transporte ou armazenamento de produtos florestais, ou mesmo comprovação fiscal da madeira.

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De acordo com a PRF, o motorista informou que receberia R$5.000,00 de frete pelo serviço de transporte. O carregamento saiu de Camacan, na Bahia, e tinha como destino a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
A PRF informou que o volume de madeira transportada era a de aproximadamente 25m³. O veículo e a carga foram retidos e colocados à disposição da fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Além disso, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em virtude das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.O TCO será encaminhado ao Juizado Especial Criminal em Linhares, onde o condutor deverá se apresentar quando intimado.

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