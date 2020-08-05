Carga de madeira transportada ilegalmente é apreendida em Sooretama

PRF apreende madeira nativa transportada ilegalmente na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF

Uma carga de madeira irregular foi apreendida, nesta terça-feira (4), em Sooretama , Norte do Espírito Santo. O produto estava em um caminhão que foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , no km 100, da BR 101.

Segundo a PRF, agentes abordaram o veículo e constataram que a carga transportada se tratava de madeira nativa serrada em forma de dormentes. O condutor do veículo, que viajava sozinho, não apresentou nenhuma documentação, seja licença específica para transporte ou armazenamento de produtos florestais, ou mesmo comprovação fiscal da madeira.

De acordo com a PRF, o motorista informou que receberia R$5.000,00 de frete pelo serviço de transporte. O carregamento saiu de Camacan, na Bahia, e tinha como destino a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A PRF informou que o volume de madeira transportada era a de aproximadamente 25m³. O veículo e a carga foram retidos e colocados à disposição da fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).