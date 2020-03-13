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Conceição da Barra

Dezesseis pessoas são detidas em operação contra roubo de madeira no ES

O grupo de suspeitos é investigado pelo envolvimento em outras práticas criminosas, como homicídios

Publicado em 13 de Março de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 13:16
Operação contra roubo de madeira no Norte do ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (13), a Operação Ouro Verde, de combate ao roubo de madeira em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. De acordo com a polícia, dezesseis pessoas foram detidas em flagrante, entre elas um menor de idade, e seis carretas carregadas com madeira de eucalipto subtraídas de uma empresa foram recuperadas.
Um dos responsáveis pela operação, o delegado titular de Conceição da Barra, Alysson Pereira Pequeno, explicou que além do roubo de madeira na área de uma empresa, o grupo de suspeitos é investigado pelo envolvimento em outras práticas criminosas, como homicídios, queimadas e desmatamento ilegal em áreas de preservação ambiental - crimes que estariam ligados à subtração da madeira.
O delegado explicou ainda que a madeira era retirada de uma área de difícil acesso, o que dificultava a localização dos suspeitos. 
Eles estavam retirando essa madeira na área de uma empresa, mas em local de difícil acesso, nós contamos até com helicópteros  para visualizar a ação desse grupo", explicou
Operação em Conceição da Barra Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Durante a operação desta sexta-feira, a Polícia Civil e a Polícia Militar montaram pontos de bloqueios nas vias que são utilizadas como rotas de fugas de caminhões com carregamento de madeira furtada. Os seis veículos foram interceptados com a carga, nenhuma nota fiscal dos produtos foi apresentada.
A polícia informou ainda que foram lavrados 12 autos de prisão em flagrante por receptação, outros três por receptação e corrupção de menores, além de um Boletim de Ocorrência pelo crime de receptação, em desfavor do menor. Os 15 presos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Operação contra roubo de madeira no Norte do ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação

OPERAÇÃO INTEGRADA

Segundo a polícia, a operação teve a participação de 35 policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Norte, com o apoio de policiais militares e integrantes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), com o empenho de uma aeronave.
Operação contra roubo de madeira no Norte do ES Crédito: Rosi Bredofw

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