Barcos que invadem áreas de segurança preocupam a Polícia Federal no ES

A Polícia Marítima da Polícia Federal
no Espírito Santo (Nepom) e a Marinha do Brasil, numa operação conjunta, flagraram dois pescadores em uma pequena embarcação, na noite desta segunda (16), numa área de segurança e restrita do Complexo Portuário de Praia Mole. A abordagem foi realizada pela equipe de policiais a bordo da lancha de patrulhamento costeiro (LPC) Urano, que realizava patrulha noturna pelos terminais portuários da Grande Vitória
.
A área próxima ao cais é utilizada para manobras de grandes embarcações, como navios e rebocadores. Há também cargas suspensas que extrapolam o limite do cais. Por isso, essas áreas são inadequadas e inseguras para barcos pequenos, os quais têm a sua própria segurança comprometida e acabam por prejudicar ou mesmo impedir as manobras portuárias.
Recentemente, no Terminal de Vila Velha
, um navio ficou impedido de atracar porque um pequeno barco naufragou próximo ao cais. Por causa do acidente, houve grande prejuízo financeiro aos controladores do navio, e a segurança das pessoas no local foi comprometida.
Outra situação, muito mais grave segundo a PF, envolve o cometimento de crimes com o içamento de cargas ilícitas, como drogas, para bordo dos navios. Assim, quanto mais distante as embarcações pequenas estiverem dos navios, maior a eficiência das ações da Polícia Federal que visam evitar a ocorrência de contrabando e tráfico de drogas, entre outros crimes.
Na noite desta segunda, a equipe da Polícia Federal desenvolveu a ação conjunta com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), que também realizava ações de fiscalização no litoral da Região Metropolitana. A embarcação invasora foi conduzida com seus ocupantes para o cais da CPES, em Vitória
, onde foram produzidos os autos relativos às irregularidades verificadas.