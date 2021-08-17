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Leonel Ximenes

Barcos que invadem áreas de segurança preocupam a Polícia Federal no ES

Pequenas embarcações dificultam manobras marítimas e a ação da polícia no combate a crimes como tráfico de drogas e contrabando

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:37

Públicado em 

17 ago 2021 às 15:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agente da Polícia Marítima da PF fiscaliza, à noite, terminais portuários na Grande Vitória
Agente da Polícia Marítima da PF fiscaliza, à noite, terminais portuários na Grande Vitória Crédito: PF/ES
A Polícia Marítima da Polícia Federal no Espírito Santo (Nepom) e a Marinha do Brasil, numa operação conjunta, flagraram dois pescadores em uma pequena embarcação, na noite desta segunda (16), numa área de segurança e restrita do Complexo Portuário de Praia Mole. A abordagem foi realizada pela equipe de policiais a bordo da lancha de patrulhamento costeiro (LPC) Urano, que realizava patrulha noturna pelos terminais portuários da Grande Vitória.
A área próxima ao cais é utilizada para manobras de grandes embarcações, como navios e rebocadores. Há também cargas suspensas que extrapolam o limite do cais. Por isso, essas áreas são inadequadas e inseguras para barcos pequenos, os quais têm a sua própria segurança comprometida e acabam por prejudicar ou mesmo impedir as manobras portuárias.

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Recentemente, no Terminal de Vila Velha, um navio ficou impedido de atracar porque um pequeno barco naufragou próximo ao cais. Por causa do acidente, houve grande prejuízo financeiro aos controladores do navio, e a segurança das pessoas no local foi comprometida.

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Outra situação, muito mais grave segundo a PF, envolve o cometimento de crimes com o içamento de cargas ilícitas, como drogas, para bordo dos navios. Assim, quanto mais distante as embarcações pequenas estiverem dos navios, maior a eficiência das ações da Polícia Federal que visam evitar a ocorrência de contrabando e tráfico de drogas, entre outros crimes.
Na noite desta segunda, a equipe da Polícia Federal desenvolveu a ação conjunta com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), que também realizava ações de fiscalização no litoral da Região Metropolitana. A embarcação invasora foi conduzida com seus ocupantes para o cais da CPES, em Vitória, onde foram produzidos os autos relativos às irregularidades verificadas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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tráfico de drogas Polícia Federal Capitania dos Portos Portos do Espírito Santo
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