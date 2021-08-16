China fecha porto após caso de Covid e gera fila com cerca de 350 navios

Navio porta-contêiner no porto de Ningbo-Zhoushan, na China, que está fechado após um surto de Covid-19 Crédito: Shutterstock

Um dos portos mais movimentados do mundo está parcialmente fechado na China desde sexta-feira (13) após um funcionário ter testado positivo para Covid-19 . A medida está aumentando o temor de novas interrupções no comércio mundial que podem desacelerar a recuperação da economia global.

As autoridades locais disseram que todo o tráfego de entrada e saída do terminal Meishan, no porto chinês de Ningbo-Zhoushan, foi suspenso. O porto é crucial para o comércio da China com a Europa e as Américas.

Segundo informações do jornal Financial Times, um surto de coronavírus levou a uma paralisação de um dos terminais do porto de Ningbo-Zhoushan na semana passada, e a suspensão do transporte de contêineres de entrada e saída reduziu a capacidade do porto em um quinto.

Com a medida, cerca de 350 navios porta-contêineres estão esperando fora dos portos para seguir viagem, de acordo com a VesselsValue, que monitora o tráfego de embarcações do mundo

De acordo com o World Shipping Council, Ningbo-Zhoushan é o terceiro maior porto de contêineres do mundo, depois de Xangai e Cingapura, e movimentou 28,72 milhões de unidades de contêineres equivalentes a vinte pés em 2020. Isso é o dobro de Rotterdam na Holanda.

As infecções por covid já haviam interrompido as atividades em junho nos portos de Shenzhen e Guangzhou, na China.