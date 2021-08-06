Novo comando da PF se mobiliza para criar força-tarefa no ES

Eugênio Ricas (à direita) recebe o cargo do delegado Leonardo Damasceno, que estava respondendo pela SPF no ES Crédito: PF/Divulgação

O novo superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, não quer perder tempo. Um dia após tomar posse no cargo , que ocorreu nesta quarta-feira (4), o novo chefe da PF já começou a avaliar dois imóveis, em Vitória, para que um deles abrigue a força-tarefa que será montada no ES.

A força-tarefa, explica Ricas, pretende colocar num mesmo ambiente, compartilhando informações e atuando conjuntamente e em tempo real, a Polícia Federal e todas as demais forças de segurança do Estado, incluindo as Polícias Militar e Civil. A principal missão da força-tarefa será a de combater o crime organizado descapitalizando as quadrilhas e apreendendo drogas e armas.

“Trata-se de projeto prioritário da Superintendência. Nossa ideia é gastar o menor tempo possível na identidade do local, eventuais reformas e assinatura dos instrumentos de cooperação com as demais instituições”, informa o chefe da Polícia Federal.

Um dos imóveis, segundo o novo superintendente, já tem até pronto o projeto de reforma: “O diretor de Logística da PF me assegurou recursos para a reforma, equipamentos para investigação e mobiliários”, comemora.

Em seu discurso de posse, Ricas destacou suas principais metas na Superintendência do ES: “Juntamente ao combate à corrupção e às demais atribuições constitucionais da PF precisamos, também, concentrar forças para deter o avanço das organizações criminosas violentas. Não podemos e não vamos admitir que o crime organizado transforme nossas cidades em zonas de guerra”, afirmou.