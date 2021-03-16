Polícia Federal abre inquérito para apurar negócios de filho de Jair Bolsonaro

Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Instagram/bolsonaro_jr

A investigação mira uma empresa do "04", como é chamado por Jair Bolsonaro (sem partido), e sua atuação junto ao governo federal. A revista Veja mostrou em novembro que Jair Renan deu início a sua vida de empresário atuando para conseguir uma audiência em um ministério para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores.

O filho de Bolsonaro e o sócio ganharam um carro elétrico do grupo empresarial um mês antes de intermediar a reunião, de acordo com a reportagem. Segundo o jornal O Globo, o veículo é avaliado em R$ 90 mil.

A Folha de S.Paulo mostrou em dezembro que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa de Jair Renan foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal.