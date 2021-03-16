Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia Federal abre inquérito para apurar negócios de filho de Jair Bolsonaro
Tráfico de influência

Polícia Federal abre inquérito para apurar negócios de filho de Jair Bolsonaro

Jair Renan deu início a sua vida de empresário atuando para conseguir uma audiência em um ministério para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:50
Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Instagram/bolsonaro_jr
A investigação mira uma empresa do "04", como é chamado por Jair Bolsonaro (sem partido), e sua atuação junto ao governo federal. A revista Veja mostrou em novembro que Jair Renan deu início a sua vida de empresário atuando para conseguir uma audiência em um ministério para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores.
O filho de Bolsonaro e o sócio ganharam um carro elétrico do grupo empresarial um mês antes de intermediar a reunião, de acordo com a reportagem. Segundo o jornal O Globo, o veículo é avaliado em R$ 90 mil.
A Folha de S.Paulo mostrou em dezembro que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa de Jair Renan foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal.
O Ministério Público Federal abriu um procedimento preliminar para levantar informações sobre o caso, após denúncias de parlamentares da oposição.

Veja Também

"Enfia no rabo", diz Eduardo Bolsonaro sobre uso de máscara contra Covid

Quebra de sigilo revela indícios de 'rachadinha' em gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro

PGR recorre de decisão que anulou quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados