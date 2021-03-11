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Deputado federal

"Enfia no rabo", diz Eduardo Bolsonaro sobre uso de máscara contra Covid

Deputado federal integrou comitiva que foi a Israel conhecer spray nasal em fase de testes. Lá, todos tiveram que usar máscara, que é eficaz para diminuir propagação do coronavírus

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2021 às 10:54
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o excesso de questionamentos sobre o uso da máscara de proteção contra o novo coronavírus.
"Eu acho uma pena, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. 'Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia no rabo gente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando", disse Eduardo em um vídeo publicado na noite desta quarta-feira (10) em seu perfil no Instagram.
A declaração foi dada enquanto o deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentava a viagem que fez para Israel junto a uma comitiva brasileira para conhecer o spray contra a Covid-19 que está em fase de testes iniciais no país do Oriente Médio.

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No fim de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro questionou a eficácia do uso da máscara no combate ao novo coronavírus, embora o item seja indicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como forma de prevenção a disseminação do vírus.
"Começam a aparecer os efeitos colaterais das máscaras". "Eu tenho minha opinião sobre as máscaras, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo sobre isso feito por pessoas competentes, disse na época.
O uso de máscaras, ao contrário do que diz o presidente, não é uma questão de"opinião". A proteção facial adequada reduz a proliferação do novo coronavírus e não tem efeitos colaterais. As máscaras são indicadas por médicos infectologistas, epidemiologistas e pela Sociedade Brasileira de Infectologia.
Mais cedo nesta quarta-feira (10), o presidente Bolsonaro respondeu as críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. A doença tem batido recordes de número de mortes no país.
Ao longo da pandemia, Bolsonaro minimizou a importância do uso da máscara, incentivou aglomerações, se declarou contra as medidas de isolamento social e desdenhou das vacinas contra a Covid-19.
Em resposta ao ex-presidente Lula, Bolsonaro disse que o petista "agora inicia uma campanha" política e que ele "não tem nada para mostrar de bom".
"Não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, que agora inicia uma campanha. Como não tem nada para mostrar de bom, essa é uma regra no PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar", afirmou Bolsonaro.

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A postura do presidente contrariou a recomendação de seus assessores, para quem ele deveria ignorar as declarações do petista e focar a defesa da vacinação contra a Covid.
Em sua primeira manifestação após ter tido seus direitos políticos reabilitados, Lula classificou de "desgoverno" a resposta de Bolsonaro na crise sanitária.
"Demos todos os meios para prefeitos e governadores, até na questão do oxigênio em Manaus. Nas primeiras 48 horas estavam chegando os primeiro cilindros na região, isso graças ao trabalho da Força Aérea e a ligação direta que o ministro [Eduardo] Pazuello [da Saúde] tem com o ministro da Defesa [Fernando Azevedo]", respondeu Bolsonaro.
"Falar de desgoverno, ele [Lula] tá fazendo acusação sem qualquer fundamento", complementou.

"PLANO VACINA"

A avaliação do entorno presidencial é que, devido ao recrudescimento da pandemia, o governo precisa abraçar o "Plano Vacina" e tentar se descolar do rótulo de negacionista – imagem conquistada por Bolsonaro após diversas declarações questionando imunizantes e o isolamento social e defendendo tratamentos ineficazes para a doença.
"Plano Vacina" é como aliados de Bolsonaro apelidaram uma ofensiva deflagrada para tentar estancar a perda de popularidade do mandatário diante do aumento de mortes por Covid-19 e pela lenta evolução na imunização no país.
Logo após Lula fazer pronunciamento em que criticou Bolsonaro por sua atuação durante a pandemia, outro filho do mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), pediu para que seus seguidores no aplicativo Telegram compartilhassem até viralizar uma imagem de seu pai com a mensagem "nossa arma é a vacina".
Bolsonaro criticou durante meses a Coronavac, o principal fármaco na imunização em curso no Brasil, fez pouco caso da importância da vacinação e segue defendendo remédios sem eficácia contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina e a ivermectina.
Em outubro de 2020, o presidente chegou a afirmar que não compraria "a vacina chinesa do Doria", em referência à origem do laboratório que desenvolveu a Coronavac e à participação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na importação e na negociação para produção da Coronavac pelo Instituto Butantan.

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