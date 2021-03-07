Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Comitiva do governo brasileiro é obrigada a usar máscara em Israel
Prevenção à Covid

Comitiva do governo brasileiro é obrigada a usar máscara em Israel

Diferentemente das imagens do grupo no Brasil, em solo estrangeiro usaram a proteção no rosto e fizeram o distanciamento social

Publicado em 07 de Março de 2021 às 17:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2021 às 17:38
Comitiva do governo brasileiro em Israel
Comitiva do governo brasileiro: de máscara, somente em Israel Crédito: Agência Brasil
A comitiva brasileira liderada pelo ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) em Israel foi obrigada a adotar medidas de prevenção à Covid-19 em agendas oficiais deste final de semana.
Diferentemente das imagens da comitiva em solo brasileiro, em que todos estavam sem máscaras, em Israel, o grupo teve que usar a proteção e adotar medidas de distanciamento social.
O ministro Ernesto Araújo chegou a ser alertado pela chancelaria israelense para que pusesse a proteção, ao ser chamado para posar para uma foto com o chanceler israelense, Gabi Ashkenazi. Ele respondeu: "Oh, yes" e colocou.
Um dos integrantes da comitiva é o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), que critica a eficácia das máscaras.

Veja Também

Entidades médicas divulgam manifesto em defesa do uso de máscaras

Covid-19: uso disciplinado de máscaras poderia fazer despencar contágio

Novo recorde de mortes por Covid: o que Bolsonaro disse sobre a pandemia em um ano

A comitiva do governo brasileiro também foi orientada a adotar o distanciamento social de duas cadeiras, no auditório onde ocorreu a cerimônia de boas-vindas do grupo.
O uso de máscaras é obrigatório em prédios públicos em Israel, incluindo em encontros fechados e para fotografias. O ministério israelense chegou a preparar máscaras especiais com as bandeiras do Brasil e de Israel para distribuir.

SEM CIRCULAÇÃO NO PAÍS

Durante a visita, a comitiva também não poderá circular pelo país e estará restrita a um hotel e aos compromissos oficiais. Os protocolos de segurança sanitária foram estabelecidos pelo governo israelense, que está empreendendo o mais avançado programa de vacinação no mundo para conter a disseminação do coronavírus.

Veja Também

Netanyahu atua em campanha pela vacinação contra Covid-19 em Israel

Israel prevê vacinar atletas olímpicos contra Covid-19 até maio

Vacinação reduz em 60% as hospitalizações por Covid-19 em Israel

O grupo está em Israel no pior momento da pandemia de Covid-19 no país, com números recordes de mortes pela doença, falta de leitos e baixa taxa de vacinação.
O presidente Jair Bolsonaro defendeu a visita para ir em busca de um spray nasal que usaria contra a doença, mas que não tem comprovada a eficácia. O próprio presidente afirma não saber o que é e diz que "parece um produto milagroso".
Há, atualmente, 35 pesquisas em humanos avaliando 22 possibilidades de drogas contra Covid-19 aplicadas por inalação feita em hospital. O estudo de Israel com o spray nasal EXO-CD24, citado pelo presidente, é um dos mais iniciais entre os registros de pesquisas clínicas.
A chamada fase 1 do EXO-CD24 começou no final de setembro do ano passado e, oficialmente, seria concluída apenas em 25 de março.
As informações são da base internacional Clinical Trials, que reúne dados sobre experimentos de medicamentos, diagnósticos e vacinas com pessoas no mundo todo.

Veja Também

Israel quer teste de spray contra Covid no Brasil porque país é miscigenado, diz Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro quer testar spray nasal contra Covid-19 no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro governo federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados