Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Israel prevê vacinar atletas olímpicos contra Covid-19 até maio
Olimpíadas 2021

Israel prevê vacinar atletas olímpicos contra Covid-19 até maio

Também nesta quarta (27), o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, voltou a afirmar que um cancelamento da edição japonesa não está em discussão

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:37
Líder mundial em imunização contra a Covid-19, Israel pretende vacinar até maio todos os seus atletas que devem competir na Olimpíada de Tóquio, disse o comitê olímpico do país nesta quarta-feira (27).
A cerimônia de abertura do megaevento esportivo está marcada para 23 de julho. Também nesta quarta, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, voltou a afirmar que um cancelamento da edição japonesa não está em discussão.
"Não vamos perder tempo nem energia em especulações sobre se os Jogos serão realizados ou não", declarou Bach. "Estamos trabalhando na organização dos Jogos", acrescentou.
Muitas vagas para o evento ainda estão em aberto, à espera de torneios pré-olímpicos marcados para os próximos meses ou do fechamento de rankings classificatórios.
Os casos globais de Covid-19 ultrapassaram 100 milhões nesta quarta-feira, e países de todo o mundo lutam com novas variantes do vírus e uma escassez de vacinas. Mas Israel lidera o planeta em vacinações per capita, já tendo alcançado 47% de seus cerca de 9,3 milhões de habitantes, de acordo com o agregador OurWorldInData.
"Até o final de maio de 2021, todos estarão completamente vacinados contra o coronavírus", disse o comitê israelense à Reuters em um email. Em 2016, o país mandou 47 atletas para a Olimpíada do Rio de Janeiro.
Grande parte do Japão se encontra em estado de emergência devido a uma nova onda de infecções, mas os organizadores prometem seguir em frente com os Jogos depois de eles serem adiados por um ano por causa da pandemia.
O chefe de missão da Dinamarca, Soren Simonsen, disse que "aproximadamente 150 atletas e 200 oficiais" receberão a vacina. "Na Dinamarca, o governo começará a vacinar pessoas saudáveis em geral em abril, então esse é o primeiro intervalo disponível", afirmou Simonsen. "Todo o povo dinamarquês deve receber uma vacina aproximadamente até 1º de julho."

Veja Também

Escassez faz Espanha suspender aplicação de 1ª dose de vacina

O comitê da Hungria também disse que seus atletas serão vacinados "em algumas semanas".
O da Bélgica pediu a seu governo de 400 a 500 vacinas para atletas e demais membros de sua comitiva para os Jogos, mas declarou que isso não significa pleito de tratamento preferencial em relação aos públicos prioritários.
Já o da Grécia reconheceu que tem pressionado o governo do país para garantir a imunização aos atletas após a vacinação de equipes médicas e idosos com mais de 80 anos.
Entidades de outros países, em contrapartida, dizem que não pretendem interferir na fila normal de vacinação definida por seus governos. É a postura adotada até o momento pelo Comitê Olímpico do Brasil.
Um representante da Associação Olímpica Britânica afirmou à Reuters que a entidade não conversou com seus atletas sobre vacinação e que a prioridade do país continua sendo as pessoas vulneráveis, os idosos e os profissionais da linha de frente.
O comitê da Alemanha disse que sua delegação iria "esperar na fila". O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos (USOPC) ainda não emitiu uma política oficial, mas seu chefe médico, Jon Finnoff, declarou que os atletas americanos não terão prioridade.
O USOPC, porém, pode considerar a compra de vacinas quando estiverem disponíveis para o público em geral.
Thomas Bach tem dito que, embora os participantes do evento sejam incentivados a se vacinar, isso não será obrigatório para participação na Olimpíada.
Na semana que vem, o COI deve começar a apresentar um plano mais detalhado sobre como pretende levar os Jogos de Tóquio adiante no cenário de pandemia.

Veja Também

Japão enfrenta obstáculos para vacinar a tempo da Olimpíada

Israel prevê que mutações obrigarão novas vacinas contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados