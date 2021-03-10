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Senado Federal

Flávio pede que seguidores compartilhem mensagem "nossa arma é a vacina"

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e filho do presidente Jair Bolsonaro fez o pedido após pronunciamento em que Lula criticou a postura de Bolsonaro na pandemia

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:02
Senador Flávio Bolsonaro no plenário do Senado
Senador Flávio Bolsonaro no plenáro Crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Logo após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer pronunciamento em que criticou Jair Bolsonaro por sua atuação durante a pandemia, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, pediu para que seus seguidores no aplicativo Telegram compartilhassem até viralizar uma imagem de seu pai com a mensagem "nossa arma é a vacina". Veja a mensagem:
Imagem compartilhada por Flávio Bolsonaro
Imagem compartilhada por Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Telegram
Bolsonaro criticou durante meses a Coronavac, o principal fármaco na imunização em curso no Brasil, fez pouco caso da importância da vacinação e segue defendendo remédios sem eficácia contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina e a ivermectina.
O jornal Folha de S.Paulo mostrou que o presidente recentemente deu início a uma retórica pró-vacina para tentar estancar perda de popularidade causada pelo aumento do número de mortes e pela tímida evolução na imunização da população contra o coronavírus.
"Quero avisar que semana que vem vou tomar minha vacina. E vou fazer propaganda da vacina. Todos tem que tomar. Quero pedir a vocês: não sigam nenhuma decisão imbecil do presidente da República. Tomem vacina", disse Lula em seu discurso nesta quarta-feira (10).

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