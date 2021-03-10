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Ataque a lula

Bolsonaro diz que campanha do PT "é baseada em criticar, mentir e desinformar"

O presidente Jair Bolsonaro disse ao ex-presidente petista que "agora inicia uma campanha' e 'não tem nada para mostrar de bom"

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:28
O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para sanção dos projetos de lei que ampliam a aquisição de vacinas pelo Governo Federal.
O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para sanção dos projetos de lei que ampliam a aquisição de vacinas pelo Governo Federal. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nesta quarta-feira (10) criticou a atuação do governo federal na pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que o petista "agora inicia uma campanha" e que ele "não tem nada para mostrar de bom".
"Não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, que agora inicia uma campanha. Como não tem nada para mostrar de bom, essa é uma regra no PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar", afirmou Bolsonaro.
"Demos todos os meios para prefeitos e governadores, até na questão do oxigênio em Manaus. Nas primeiras 48 horas estavam chegando os primeiro cilindros na região, isso graças ao trabalho da Força Aérea e a ligação direta que o ministro [Eduardo] Pazuello [da Saúde] tem com o ministro da Defesa [Fernando Azevedo]", disse.
"Falar de desgoverno, ele [Lula] tá fazendo acusação sem qualquer fundamento", complementou.
Bolsonaro disse ainda que o governo de Lula era baseado em corrupção. As declarações foram transmitidas pela CNN Brasil.

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