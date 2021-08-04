Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo comando da PF

"Combate à corrupção é uma das nossas principais atribuições", diz Eugênio Ricas

Delegado assumiu cargo de superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). Articulista de A Gazeta, Ricas escreve análises sobre Segurança Pública

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:20

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

04 ago 2021 às 13:20
Eugênio Rico durante posse PF
Eugênio Rico durante posse do cargos de superintendente da Polícia Federal Crédito: Transmissão virtual Polícia Federal
"Uma de nossas principais atribuições é o combate à corrupção, que mata as pessoas de forma lenta", afirmou o delegado Eugênio Coutinho Ricas ao assumir o posto de superintendente da Polícia Federal (PF) do Espírito Santo. A posse aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), em uma cerimônia restrita a autoridades. A portaria com a designação de Eugênio Ricas para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União, em julho deste ano.
A publicação foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcio Nunes de Oliveira. O cargo estava vago desde a dispensa do delegado da PF Jairo Souza da Silva, publicada no Diário do dia 7 de junho, com referência a 17 de maio. 
Antes de assumir a Superintendência, Ricas exercia o cargo de adido da Polícia Federal nos Estados Unidos e já foi secretário estadual da Justiça e secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo. Articulista de A Gazeta, ele escreve análises sobre Segurança Pública. 
Posse do Superintendente Eugênio Ricas
Posse do Superintendente Eugênio Ricas Crédito: Divulgação Polícia Federal
Durante a cerimônia, Ricas falou da trajetória e destacou ainda sobre a expectativa em atuar com superintendente da PF. “Darei o melhor de mim para manter o padrão de excelência. Para mim, liderar a excepcional equipe de policiais do Espírito Santo é motivo de honra, felicidade e também de muita responsabilidade. Honra porque já tive o privilégio de trabalhar com boa parte dos policiais dessa superintendência da Polícia Federal e sei o que essa equipe tem de trabalho prestado em prol da segurança capixaba. Felicidade e responsabilidade porque tenho uma história de amor com o Espírito Santo”.    

Veja Também

Casos de abusadores como o DJ Ivis são um alerta às mulheres

Ataques cibernéticos precisam ser combatidos globalmente

É urgente endurecer a Lei de Execução Penal para criminosos como Lázaro

Ele também recordou como conheceu o Estado. “Minha história aqui foi propiciada justamente pela Polícia Federal e começou no ano de 2004, quando praticamente iniciava minha carreira na Polícia Federal. No começo de 2004, eu cheguei ao Espírito Santo e imediatamente me apaixonei pelo Estado. Aqui tive a oportunidade de compreender como o trabalho da Polícia Federal realizado nas pontas pode impactar a vida das pessoas”, disse.
"A reação das instituições e das pessoas de bem transformaram o Espírito Santo um dos melhores estados do país para se viver"
Eugênio Coutinho Ricas - Superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo
O atual superintendente da Polícia Federal falou do trabalho contra criminalidade. “A criminalidade organizada violenta se utiliza de armas de guerra para manutenção dos territórios dominados pelo tráfico, isso demanda uma ação diferenciada por parte das instituições de segurança e da Justiça. Não podemos, como Polícia Federal que somos, nos afastar de nossa maior vocação e, sem dúvida, uma de nossas principais atribuições constitucionais que é o combate ao desvio de recursos públicos, combate a corrupção que mata as pessoas de forma lenta, privando as pessoas de educação de qualidade, atendimento adequado à saúde, mais recursos humanos na segurança”, destacou Ricas.  
Posse do Superintendente Eugênio Ricas
Posse do Superintendente Eugênio Ricas Crédito: Divulgação Polícia Federal

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba o que mais preocupa o novo superintendente da PF no ES

Como o pacote anticrime virou uma 'casa de caboclo' para os brasileiros

Polícia Penal: a engrenagem anônima da segurança pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados