"Combate à corrupção é uma das nossas principais atribuições", diz Eugênio Ricas

Eugênio Rico durante posse do cargos de superintendente da Polícia Federal Crédito: Transmissão virtual Polícia Federal

"Uma de nossas principais atribuições é o combate à corrupção, que mata as pessoas de forma lenta", afirmou o delegado Eugênio Coutinho Ricas ao assumir o posto de superintendente da Polícia Federal (PF) do Espírito Santo. A posse aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), em uma cerimônia restrita a autoridades. A portaria com a designação de Eugênio Ricas para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União , em julho deste ano.

A publicação foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcio Nunes de Oliveira. O cargo estava vago desde a dispensa do delegado da PF Jairo Souza da Silva, publicada no Diário do dia 7 de junho, com referência a 17 de maio.

A Gazeta, ele escreve análises sobre Segurança Pública. Antes de assumir a Superintendência, Ricas exercia o cargo de adido da Polícia Federal nos Estados Unidos e já foi secretário estadual da Justiça e secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo. Articulista de, ele escreve análises sobre Segurança Pública.

Posse do Superintendente Eugênio Ricas Crédito: Divulgação Polícia Federal

Durante a cerimônia, Ricas falou da trajetória e destacou ainda sobre a expectativa em atuar com superintendente da PF. “Darei o melhor de mim para manter o padrão de excelência. Para mim, liderar a excepcional equipe de policiais do Espírito Santo é motivo de honra, felicidade e também de muita responsabilidade. Honra porque já tive o privilégio de trabalhar com boa parte dos policiais dessa superintendência da Polícia Federal e sei o que essa equipe tem de trabalho prestado em prol da segurança capixaba. Felicidade e responsabilidade porque tenho uma história de amor com o Espírito Santo”.

Ele também recordou como conheceu o Estado. “Minha história aqui foi propiciada justamente pela Polícia Federal e começou no ano de 2004, quando praticamente iniciava minha carreira na Polícia Federal. No começo de 2004, eu cheguei ao Espírito Santo e imediatamente me apaixonei pelo Estado. Aqui tive a oportunidade de compreender como o trabalho da Polícia Federal realizado nas pontas pode impactar a vida das pessoas”, disse.

"A reação das instituições e das pessoas de bem transformaram o Espírito Santo um dos melhores estados do país para se viver" Eugênio Coutinho Ricas - Superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo

O atual superintendente da Polícia Federal falou do trabalho contra criminalidade . “A criminalidade organizada violenta se utiliza de armas de guerra para manutenção dos territórios dominados pelo tráfico, isso demanda uma ação diferenciada por parte das instituições de segurança e da Justiça. Não podemos, como Polícia Federal que somos, nos afastar de nossa maior vocação e, sem dúvida, uma de nossas principais atribuições constitucionais que é o combate ao desvio de recursos públicos, combate a corrupção que mata as pessoas de forma lenta, privando as pessoas de educação de qualidade, atendimento adequado à saúde, mais recursos humanos na segurança”, destacou Ricas.