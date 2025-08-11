"Gatos"

Comércios são flagrados furtando energia na Serra e em Cariacica

As fiscalizações encontraram ligações clandestinas em restaurante, distribuidora de bebidas e fábrica de polpas

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:24

Fiscalizações foram realizadas pela Polícia Civil e Polícia Científica, com apoio da distribuidora de energia EDP Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Fiscalizações realizadas pela Polícia Civil e Polícia Científica, com apoio da distribuidora de energia EDP, identificaram ligações clandestinas de energia elétrica em três estabelecimentos comerciais na Serra e em Cariacica, na última terça-feira (5) e na quarta-feira (6). Em todos os casos, a energia era desviada diretamente da rede, sem passar pelo sistema de medição, caracterizando crime de furto.

Na terça-feira (5), as equipes vistoriaram um restaurante na Praia de Carapebus, na Serra, e encontraram uma ligação irregular no estacionamento, conduzindo energia para o interior do imóvel. O proprietário não estava presente, e uma funcionária acompanhou a vistoria. Ninguém foi preso, mas um inquérito policial foi instaurado.

Já na quarta-feira (6), no bairro São Francisco, em Cariacica, uma distribuidora de bebidas e uma fábrica de polpas de frutas também foram flagradas com “gatos” de energia. Os donos foram detidos, levados para a delegacia e autuados em flagrante. Após pagamento de fiança, foram liberados para responder em liberdade. As ligações ilegais foram removidas pelos técnicos da EDP, que alertam para os riscos de acidentes, sobrecargas e danos à rede elétrica.

