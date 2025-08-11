Caixa reforçado

Polícia Civil arrecada mais de R$ 2,5 milhões em leilão de viaturas no ES

Ao todo, foram 44.193 visualizações e 2.637 lances de 350 pessoas cadastradas, com 65 veículos leiloados, entre eles carros, camionetes e motocicletas

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:32

O primeiro leilão de viaturas de 2025, realizado pela Polícia Civil no último sábado (09), bateu um recorde de arrecadação, chegando ao total de R$ 2.526.793,00. Ao todo, foram 44.193 visualizações e 2.637 lances de 350 pessoas cadastradas, com 65 veículos leiloados, entre eles carros, camionetes e motocicletas. Os interessados moram nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O veículo mais disputado entre os interessados e que teve a maior arrematação foi um Toyota Hilux CDLOWM4FD 2018/2019. Após 150 lances, ele foi arrematado por R$ 84.000,00, sendo que o valor inicial era de R$ 44.200,00. Já a moto Honda CG 125 Cargo 1998/1998 teve a maior diferença entre o valor inicial e final, arrematado por R$ 5.250,00, sendo que o valor de início era de R$ 850,00, uma diferença de 518% entre os valores.

A ação, que está na 3ª edição, foi realizada pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da PCES, e durou cerca de 7 horas. O valor inicial era de R$ 1.193.150,00, com um aumento de 112% em relação ao valor final, que chegou a R$ 2.526.793,00.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o leilão dos veículos ajuda na captação de recursos para a renovação da frota, ajudando o trabalho da segurança pública. “O leilão de viaturas usadas viabiliza um maior dinamismo na renovação da frota da instituição. Com os recursos obtidos, são adquiridos novos veículos, mais modernos e aptos para o apoio à investigação criminal, o que impacta diretamente na melhoria dos índices de combate à criminalidade”, destacou Arruda.

Já o presidente da comissão organizadora, delegado Érico Mangaravite, o próximo leilão de viaturas deverá ocorrer nos próximos meses. "A expectativa é de que o próximo leilão de viaturas da PCES ocorra nos próximos meses: já houve a contratação de leiloeiro oficial e a divulgação inicial ocorrerá no site oficial da instituição", disse Érico.

As próximas etapas do leilão serão de recebimento dos pagamentos, entrega dos veículos e prestação de contas.

