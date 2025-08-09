Home
>
Economia do ES
>
Aeroporto de Vitória tem maior fluxo de passageiros em julho desde 2018

No período, o terminal capixaba recebeu 315 mil viajantes. Movimentação só não foi melhor que janeiro de 2020

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:17

Climatizadores de ar instalados em pontos estratégicos do setor de embarque do Aeroporto de Vitória
Climatizadores de ar instalados em pontos estratégicos do setor de embarque do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil

Aeroporto de Vitória registrou recorde de movimentação de passageiros no mês de julho desde a inauguração do novo terminal em 2018, com a presença de 315 mil viajantes, segundo a Vitória Airport, empresa da Zurich que administra o Eurico de Aguiar Salles. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 14%.

Segundo a Vitória Airport, o crescimento na movimentação em julho reforça os indicativos de retomada do setor. O mês é tradicional período de alta demanda, devido às viagens de férias. Ainda segundo a Zurich, além de ser o melhor julho da história, o mês passado ficou em segundo lugar no ranking geral mensal de movimentação do Aeroporto de Vitória, atrás apenas de janeiro de 2020.

Para a administração do aeroporto, o principal fator para o aumento foi a ampliação de voos para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rota Vitória-Rio opera com nove voos diários, reforçando a conexão entre as duas cidades.

"Os números acompanham o crescimento de movimento registrado desde o início de 2025. De janeiro a julho deste ano, passaram pelo terminal 11% a mais passageiros do que no mesmo período do ano passado", informou a Zurich.

