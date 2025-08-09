Mês de férias

Aeroporto de Vitória tem maior fluxo de passageiros em julho desde 2018

No período, o terminal capixaba recebeu 315 mil viajantes. Movimentação só não foi melhor que janeiro de 2020

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:17

Climatizadores de ar instalados em pontos estratégicos do setor de embarque do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil

O Aeroporto de Vitória registrou recorde de movimentação de passageiros no mês de julho desde a inauguração do novo terminal em 2018, com a presença de 315 mil viajantes, segundo a Vitória Airport, empresa da Zurich que administra o Eurico de Aguiar Salles. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 14%.

Segundo a Vitória Airport, o crescimento na movimentação em julho reforça os indicativos de retomada do setor. O mês é tradicional período de alta demanda, devido às viagens de férias. Ainda segundo a Zurich, além de ser o melhor julho da história, o mês passado ficou em segundo lugar no ranking geral mensal de movimentação do Aeroporto de Vitória, atrás apenas de janeiro de 2020.

Para a administração do aeroporto, o principal fator para o aumento foi a ampliação de voos para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rota Vitória-Rio opera com nove voos diários, reforçando a conexão entre as duas cidades.

"Os números acompanham o crescimento de movimento registrado desde o início de 2025. De janeiro a julho deste ano, passaram pelo terminal 11% a mais passageiros do que no mesmo período do ano passado", informou a Zurich.

